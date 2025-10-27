خبرگزاری کار ایران
ریختن آب لوله کشی در شیشه شور خودرو یکی از اشتباهات رایج بین رانندگان است که می‌تواند به مرور زمان باعث ایجاد رسوب در منبع، شلنگ‌ها، نازل و پمپ شود. املاح موجود در آب شهری باعث گرفتگی مسیر پاشش و کاهش عملکرد سیستم می‌شود. در این مطلب دلایل، آسیب‌ها و جایگزین‌های مناسب را بررسی می‌کنیم.

 بسیاری از رانندگان برای پر کردن منبع شیشه‌ شور خودرو از آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند، اما این کار ساده می‌تواند در بلندمدت هزینه‌ساز شود. رسوبات ناشی از املاح موجود در آب شهری، پمپ و نازل‌های شیشه‌شور را مسدود کرده و کارایی سیستم را کاهش می‌دهد. در این مطلب می‌گوییم چرا و چه جایگزین‌هایی بهتر هستند.

سیستم شیشه‌ شور خودرو یکی از بخش‌هایی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما نقش مهمی در دید راننده و ایمنی رانندگی دارد. بسیاری تصور می‌کنند هر نوع آبی برای پر کردن مخزن شیشه‌ شور مناسب است، در حالی‌که استفاده از آب لوله‌کشی می‌تواند به مرور زمان باعث تجمع رسوب، گرفتگی شلنگ‌ها و کاهش فشار پاشش آب شود.

در این مقاله به بررسی دقیق خطرات استفاده از آب شهری در منبع شیشه‌شور، دلایل علمی رسوب‌گذاری و روش‌های جایگزین برای حفظ سلامت سیستم شیشه‌ شور می‌پردازیم.

چرا نباید از آب لوله‌کشی در مخزن شیشه شور استفاده کنیم؟

آب شهری معمولا دارای املاحی مانند کلسیم، منیزیم و سایر مواد معدنی است. این ترکیبات بر اثر گرما یا تبخیر، رسوب‌های سفیدرنگی روی اجزای سیستم شیشه‌شور ایجاد می‌کنند. در نتیجه، پمپ و نازل‌ها به‌مرور دچار گرفتگی می‌شوند و پاشش آب کاهش می‌یابد. حتی ممکن است با گذشت زمان، موتور پمپ بسوزد و نیاز به تعویض داشته باشد.

نشانه‌های رسوب در سیستم شیشه‌شور

• کاهش فشار پاشش آب روی شیشه؛

• صدای غیرعادی از پمپ شیشه‌شور؛

• باقی ماندن لکه‌ها یا رد سفید روی شیشه پس از شستشو؛

• گرفتگی یا پاشش نامنظم از نازل‌ها.

 

 

ریختن آب لوله کشی در شیشه شور خودرو ؛ اشتباه رایج رانندگان!

راه‌حل‌های جایگزین برای پر کردن منبع شیشه شور ماشین

۱. استفاده از آب مقطر یا تصفیه‌شده: بدون املاح بوده و هیچ رسوبی ایجاد نمی‌کند.

۲. محلول‌های مخصوص شیشه شور (تابستانی و زمستانی): این محلول‌ها علاوه بر پاک‌کنندگی بالا، از یخ‌زدگی و رشد باکتری جلوگیری می‌کنند.

۳. مخلوط خانگی ایمن: ترکیب آب مقطر با مقدار کمی الکل و مایع شوینده مخصوص شیشه می‌تواند جایگزینی مقرون‌به‌صرفه باشد.

 

 

 

ریختن آب لوله کشی در شیشه شور خودرو ؛ اشتباه رایج رانندگان!

 

جمع‌بندی

ریختن آب لوله‌کشی در مخزن شیشه‌ شور، شاید در نگاه اول بی‌ضرر به نظر برسد، اما در واقع یکی از دلایل اصلی خرابی پمپ و گرفتگی نازل‌ها است. با استفاده از آب مقطر یا محلول‌های استاندارد، می‌توانید عمر سیستم شیشه‌شور خودرو را افزایش داده و دید بهتری در رانندگی داشته باشید.

 

