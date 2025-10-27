ریختن آب لوله کشی در شیشه شور خودرو ؛ اشتباه رایج رانندگان!

سیستم شیشه‌ شور خودرو یکی از بخش‌هایی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما نقش مهمی در دید راننده و ایمنی رانندگی دارد. بسیاری تصور می‌کنند هر نوع آبی برای پر کردن مخزن شیشه‌ شور مناسب است، در حالی‌که استفاده از آب لوله‌کشی می‌تواند به مرور زمان باعث تجمع رسوب، گرفتگی شلنگ‌ها و کاهش فشار پاشش آب شود.

در این مقاله به بررسی دقیق خطرات استفاده از آب شهری در منبع شیشه‌شور، دلایل علمی رسوب‌گذاری و روش‌های جایگزین برای حفظ سلامت سیستم شیشه‌ شور می‌پردازیم.

چرا نباید از آب لوله‌کشی در مخزن شیشه شور استفاده کنیم؟

آب شهری معمولا دارای املاحی مانند کلسیم، منیزیم و سایر مواد معدنی است. این ترکیبات بر اثر گرما یا تبخیر، رسوب‌های سفیدرنگی روی اجزای سیستم شیشه‌شور ایجاد می‌کنند. در نتیجه، پمپ و نازل‌ها به‌مرور دچار گرفتگی می‌شوند و پاشش آب کاهش می‌یابد. حتی ممکن است با گذشت زمان، موتور پمپ بسوزد و نیاز به تعویض داشته باشد.

نشانه‌های رسوب در سیستم شیشه‌شور

• کاهش فشار پاشش آب روی شیشه؛

• صدای غیرعادی از پمپ شیشه‌شور؛

• باقی ماندن لکه‌ها یا رد سفید روی شیشه پس از شستشو؛

• گرفتگی یا پاشش نامنظم از نازل‌ها.

راه‌حل‌های جایگزین برای پر کردن منبع شیشه شور ماشین

۱. استفاده از آب مقطر یا تصفیه‌شده: بدون املاح بوده و هیچ رسوبی ایجاد نمی‌کند.

۲. محلول‌های مخصوص شیشه شور (تابستانی و زمستانی): این محلول‌ها علاوه بر پاک‌کنندگی بالا، از یخ‌زدگی و رشد باکتری جلوگیری می‌کنند.

۳. مخلوط خانگی ایمن: ترکیب آب مقطر با مقدار کمی الکل و مایع شوینده مخصوص شیشه می‌تواند جایگزینی مقرون‌به‌صرفه باشد.