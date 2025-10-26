تامین اجتماعی بازنشستگان را سرکار گذاشت؟

بازنشستگانی که میزان مستمری ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه است، تا دیشب همچنان در منتظر واریز معوقات فروردین خود بودند.

در عین حال مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تعویق مجدد تسویه مطالبات همسان سازی را به عهده بانک رفاه کارگران انداخته و مسئولیت آن را از خود سلب می‌کنند، این درحالیست که بررسی

خبرنگار ما نشان می‌دهد، بانک عامل در ۴ روز اخیر هیچ دریافت مالی بابت واریز به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی نداشته است.

شماری از بازنشستگان هم در تماس‌ با ستون ارتباطات مردمی اطلاعات مکرر خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات خود شدند و تاکید کردند: ارزش واقعی این معوقات در عرض هشت ماه گذشته نصف شده است.

این گزارش حاکی است پرداخت مستمری مهرماه نیز این دفعه با ۲ روز تأخیر به حساب بازنشستگان واریز شد.

بازنشستگان همچنین از عدم تسویه دیون سازمان تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی گلایه دارند.

این درحالیست که میلیون‌ها نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران وابسته به سازمان تأمین اجتماعی هر ماه بطور خودکار سهم بیمه تکمیلی خود را به این سازمان پرداخت کرده اند ولی سازمان تأمین اجتماعی از تسویه بدهی خود خودداری می کند.

محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین‌ اجتماعی دیروز به خبرگزاری صدا و سیما گفت: معوقات بیمه تکمیلی بازنشستگان تا هفته آینده پرداخت می‌شود.

به گفته وی رایزنی با مسئولان تأمین اجتماعی برای پرداخت فوری مطالبات بیمه تکمیلی ادامه دارد.

وی ادامه داد: حداقل شش ماه است که پرداخت هزینه بیمه تکمیلی از سوی این سازمان به تعویق افتاده و شرکت بیمه‌گر به تدریج از پوشش هزینه‌های درمانی بازنشستگان شانه خالی می کند.

وی تأکید کرد که پرداخت هزینه تمامی فاکتورهای درمانی بیمه‌شدگان ظرف این مدت معوق شده است. البته با مصوبه سران‌سه قوه برای پرداخت هفتاد هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بابت درمان از محل بدهی دولت به این صندوق، کارهای پرداخت معوقات درحال انجام است.

وی افزود: اوراق بهادار مربوط به این هفتادهزار میلیارد تومان در مسیر پرداخت است و اگر ظرف یک هفته آینده این اوراق نقد شود، تمامن معوقات بیمه تکمیلی که تا دوره ۳۱‌شهریور ثبت شده اند، پرداخت خواهد شد.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز چند روز قبل با تاکید بر اینکه بدهی‌های این سازمان به بازنشستگان، مراکز درمانی و شرکت‌های بیمه‌گر پس از پرداخت دیون دولت به این سازمان واریز می‌شود، گفت: با مصوبه سران قوا، بخشی از بدهی دولت به این سازمان در حال تسویه است که نیاز به نقد شدن دارد.

سالاری همچنین اعلام کرد: سرویس‌های جدید غیرحضوری ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان که در آینده نزدیک در دسترس بیمه‌شدگان قرار خواهد گرفت، با هدف تسهیل و غیرحضوری شدن کامل ارائه خدمات و تکریم ذینفعان و افزایش شفافیت ایجاد می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مراجعه به شعب و رفت و آمدها به مراکز اجرایی سازمان باید به کمترین حد ممکن برسد و ذینفع بدون مراجعه، درخواست خود را ارائه و نتیجه را مشاهده کند.

سالاری افزود: برای ارائه بهترین خدمات به ذینفعان این سازمان باید تعامل با دستگاه‌های مختلف را تقویت کنیم و ارتباط دوطرفه مناسبی برقرار باشد تا امور بیمه‌شدگان به بهترین نحو صورت گیرد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: این کارگروه در سطوح ملی، استانی و شعب سازمان برای پیگیری بیمه این قشر زحمتکش تشکیل شد تا علاوه بر نظم‌دهی امور و افزایش شفافیت اطلاعات، زمینه افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی واقعی با مشارکت گروه‌های اجتماعی ذینفع فراهم شود.

سالاری گفت: کلیات قانون بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جزئیات آن به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ امیدوارم با تصویب این طرح، امکان بیمه‌شدن تمامی رانندگان کشور با تأمین منابع پایدار فراهم شود.

منبع اطلاعات

انتهای پیام/