قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۴ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,079,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,306,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,466,000
|
طلای دست دوم
|
107,627,310
|
آبشده کمتر از کیلو
|
472,060,000
|
مثقال طلا
|
471,950,000
|
انس طلا
|
4,112.10
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,133,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,072,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
586,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
337,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
166,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,070,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
89,110,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
22,910,000
|
حباب نیم سکه
|
64,200,000
|
حباب ربع سکه
|
77,070,000
|
حباب سکه گرمی
|
37,630,000