خبرگزاری کار ایران
تحلیلگر آمریکایی: تهران، توان نابودی تل‌آویو را دارد
یک نظامی پیشین آمریکایی، ایران را قادر به نابودی رژیم صهیونیستی دانست و درباره تلاش این رژیم برای کشاندن آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی هشدار داد.

سرهنگ لارنس ویلکرسون رئیس دفتر وقت کالین پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با جکسون هینکل فعال رسانه‌ای آمریکایی گفت: حملات موشکی ایران، اسرائیلی‌ها را شوکه کرد. اگرچه ممکن است روسیه، چین یا کره شمالی در اواخر جنگ به ایران کمک‌هایی کرده باشند اما این موشک‌ها بومی و ساخت خود ایرانی‌ها بودند.

این تحلیلگر حوزه دفاعی امنیتی آمریکا درباره شکست رژیم صهیونیستی از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز گفت: اسرائیلی ها حساب کار دست‌شان آمد و به همین خاطر، جنگ دوازده روزه خیلی زود به پایان رسید. آنها لت و پار شدند و مچ‌شان خوابانده شد.

