ولادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۴ + تاریخ، القاب و زندگینامه

بی شک یکی از الگوهای بی نظیر در صبر، خردمندی، صداقت، عفاف و سخنوری را می‌توان حضرت زینب (سلام الله علیها) دانست. ویژگی‌های معنوی ایشان از دوران کودکی گرفته تا رشادت‌ها، طی ماجرای عاشورا و پس از آن یعنی دوران اسارت، سبب شده آن بانوی بزرگوار در ردیف بهترین‌های شیعه جای بگیرد.

ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) در سال ۱۴۰۴

ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) در تقویم شمسی برابر با دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ است.

ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) در تقویم قمری برابر با ۵ جمادی الاول سال ۱۴۴۷ است.

ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) در تقویم میلادی برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ است.

زندگینامه حضرت زینب (سلام الله علیها)

حضرت زینب (سلام الله علیها) ملقب به زینب کبری (سلام الله علیها) در ۵ جمادی‌الاول سال ششم هجری قمری (در برخی منابع سال تولد ایشان پنجم هجری قمری ذکر شده است.) در محله بنی هاشم شهر مدینه به دنیا آمد؛ فرزند سوم امیرالمؤمنین(علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پس از امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) است. نقل شده است زمانی که حضرت زینب (سلام الله علیها) به دنیا آمد، حضرت زهرا (سلام الله علیها) نزد حضرت علی(علیه السلام) رفتند و فرمودند نام ایشان را تعیین کنید. حضرت علی (علیه السلام) فرمودند من در این امر از حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) پیشی نمی‌گیرم. هنگامی که موضوع را به پیامبر (صلی الله علیه و آله)از سفر بازگشت و موضوع را به ایشان گفتند، رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) فرمود: من بر این امر بر پروردگار متعال سبقت نمی‌گیرم در این هنگام جبرئیل نازل شد و درود پروردگار را ابلاغ فرمود و گفت: نام این مولود را «زینب» بگذار، چرا که این را در لوح محفوظ نوشته‌ایم.

معنای لغوی زینب

زینب یک کلمه ترکیبی از «زین» و «اب» به معنای «زینت پدر» و همچنین زینب به معنای «درخت نیکو منظر و خوشبو» نیز هست.

القاب حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)

حضرت زینب(سلام الله علیها) آراسته به همه فضائل و خصلت‌های والای اخلاقی و الهی بودند. در وقار و شخصیت مانند جده‌اش خدیجه (علیها السلام) در حیا و عفّت همچون مادرش فاطمه(سلام الله علیها)، در رسایی و شیوایی بیان، مانند پدرش علی (علیه السلام)، در حلم و بردباری چون امام حسن (علیه السلام) و در شجاعت و قوّت قلب، مانند برادرش حسین بود. ایشان در زندگی خود وفات پدربزرگش حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)، بیماری و به شهادت رسیدن مادرش فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، شهادت پدرش امام علی (علیه السلام)، شهادت برادرش امام حسن مجتبی (علیه السلام)، واقعه کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) و بسیاری از بستگانش، همچنین به اسارت رفتن در کوفه و شام را تجربه کرد که به دلیل تحمل این سختی‌های بسیار به ام المصائب معروف است. ایشان همچنین به دلیل فداکاری و قهرمانی در واقعه کربلا، در بین شیعیان به لقب قهرمان کربلا بطله کربلا نیز شناخته می‌شود. از دیگر القاب حضرت زینب(سلام الله علیها)، عقیله بنی‌هاشم، عارفه، فاضله، عابده آل علی، امینةاللّه، نائبةالحسین، شریکة الشهدا، شریکةالحسین، عالِمه غیر معلَّمه، موثّقه، کامله، معصومه صغری، نائبةالزهرا، عقیلة النساء، بلیغه و فصیحه نقل شده است.

کنیه حضرت زینب (سلام الله علیها)

کنیه حضرت زینب (سلام الله علیها) ام کلثوم و ام الحسن است. بعضی گفته‌اند: بر صحت و سقم آن آگاهی پیدا نکردیم، ولی بعضی دیگر معتقدند: کنیه آن حضرت، تنها ام کلثوم است.

همسر و فرزندان

حضرت زینب (سلام الله علیها) سال ۱۷ هجری قمری با پسرعموی خود عبدالله بن جعفر، ازدواج کرد. در برخی منابع از چهار پسر به نام‌های: علی، عون، عباس، محمد و یک دختر به نام ام کلثوم به عنوان فرزندان حضرت زینب (سلام الله علیها) و عبدالله نام برده شده است. گفته شده که دو تن از شهدای کربلا (عون و محمد)، فرزندان حضرت زینب (سلام الله علیها) بوده‌اند.

تاریخ وفات حضرت زینب (سلام الله علیها)

در تاریخ وفات حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) اختلاف نظر وجود دارد اما مشهور این است که آن حضرت در ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری پس از تحمل مصائب کربلا و رنج‌های اسارت در ۵۷ سالگی به دیدار معبود شتافتند.

حرم حضرت زینب (سلام الله علیها)

راجع به محل دفن حضرت زینب (سلام الله علیها)سه دیدگاه وجود دارد. قبرستان بقیع در مدینه، قاهره مصر و دمشق را برای محل دفن ایشان، با ادله متعدد ذکر کرده‌اند، اما با توجه به ادله و مستندات تاریخی دیدگاه شام از دلایل اطمینان‌بخشی برخوردار و قریب به یقین است.

نقش حضرت زینب (سلام الله علیها) در واقعه عاشورا

مصائب اهل بیت (علیهم‌السلام) از عصر عاشورا شروع شد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قیام عاشورا بیداری مردم و جریانات شیعی بود. به طور یقین افرادی باید نقش روشنگری و تبیین نهضت قیام عاشورا را برعهده می‌گرفتند. یکی از پیام رسانان نهضت عاشورا حضرت زینب (سلام الله علیها) قهرمان کربلا بود. خطبه حضرت زینب در شام یا خطبه حضرت زینب در مجلس یزید، به خطبه‌ای اشاره دارد که حضرت زینب (سلام الله علیها) بعد از واقعه عاشورا، هنگامی که کاروان اسیران کربلا به مجلس یزید بن معاویه در شام برده شده بودند، بیان کرد. این خطبه و سخنان امام سجاد (علیه السلام) توانست تأثیر شگرفی در حاضران ایجاد نماید و مجلس را به نفع اهل بیت (علیهم‌السلام) تغییر دهد. محورهای اصلی این خطبه عبارت‌اند از: حمد پروردگار و درود بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، اشاره به سنت الهی در مهلت دادن به کفار، زشتی رفتار یزید، افشای پرونده سیاه یزید و نیاکانش، نفرین بر یزیدیان، اشاره به عاقبت ستمکاران، شکایت به خداوند و جاودانگی اهل بیت (علیهم‌السلام) است.

