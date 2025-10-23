۲۳ اکتبر روز جهانی پلنگ برفی است

پلنگ برفی؛ روح پنهان کوهستان‌های بلند

پلنگ برفی (Panthera uncia) با خز سفید و خاکستری، چشمان نافذ، و حرکاتی بی‌صدا، نماد شکوه و سکوت طبیعت کوهستانی است. روز جهانی پلنگ برفی که هر ساله در ۲۳ اکتبر برگزار می‌شود، با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از این گونه در معرض خطر شکل گرفته است.

زیستگاه و پراکندگی

پلنگ‌های برفی در ۱۲ کشور آسیایی از جمله افغانستان، ایران، پاکستان، هند، چین، مغولستان و تاجیکستان زندگی می‌کنند.

زیستگاه اصلی آن‌ها کوهستان‌های مرتفع، صخره‌ای و سرد است؛ جایی که با پای عقب بلند و پنجه‌های پهن خود، به راحتی در برف و شیب حرکت می‌کنند.

تهدیدهای جدی

طبق گزارش‌ها، جمعیت پلنگ‌های برفی تا سال ۲۰۴۰ ممکن است تا ۱۰٪ کاهش یابد، به دلایل زیر:

شکار غیرقانونی برای پوست و اعضای بدن

کاهش جمعیت طعمه‌ها مانند بز کوهی و مارخور

نابودی زیستگاه به دلیل تغییرات اقلیمی و توسعه انسانی.

تفاهم‌نامه بشکیک و همکاری منطقه‌ای

در سال ۲۰۱۳، تفاهم‌نامه بشکیک میان کشورهای دارای جمعیت پلنگ برفی امضا شد تا با همکاری منطقه‌ای، اقدامات حفاظتی مؤثرتری انجام شود. این تفاهم‌نامه پایه‌گذار برگزاری روز جهانی پلنگ برفی شد.

