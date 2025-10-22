50 میلیون تومان ماهانه خرید خُرد، دلیل حذف یارانه خانوار 3 نفره
در شاخص جدید دهک بندی برای حذف یارانه، به ازای هر عضو خانوار عدد 10میلیون تومان شاخص خرید خُرد در ماه تعیین شده و به عنوان مثال خانوار 3نفره اگر طی 6ماه، خرید ماهانه خرد و اجارهبهایش 50 میلیون تومان باشد،یارانه اش حذف می شود.
پیگیریهای جدید نشان میدهد که در کنار شاخصهای قبلی مانند اطلاعات گردش حساب، محاسبه هزینه اجاره و داراییهایی مانند خودرو، شاخص دیگری تحت عنوان خرید خرد نیز برای تغییر دهکبندیها اضافه شده است.
براین اساس به ازای هر فرد در یک خانوار، شاخص خرید خرد 10 میلیون تومان در ماه تعیین شده است. به عبارت دیگر اگر یک خانوار 3 نفره را در نظر بگیریم، به ازای هر عضو خانوار امکان خرید 10 میلیون تومان خرید خرد وجود خواهد داشت که جمع آن برابر با 30 میلیون تومان خواهد بود.
خرید خرد، معیار عدالت اقتصادی؟
اما خرید خرد به چه معنا است؟ در این خصوص باید گفت که خرید و فروش املاک، خودرو یا کارت به کارتها در این چارچوب قرار نمیگیرند. در نتیجه تنها خریدهای خرد از طریق دستگاههای کارتخوان فروشگاهی به عنوان دادههای مربوط به خرید خرد خانوار محاسبه میشود.
این شاخص از این جهت ملاک قرار گرفت که شاید شناسایی تمامی منابع درآمدی خانوارها کار سخت و پیچیدهای باشد. ضمن اینکه شفافسازی علت گردش حساب و اینکه آیا در تعریف درآمد قرار میگیرد یا خیر، خود نیاز به پیگیریهای بیشتری دارد.
با این حال چنین چالشی در بخش هزینه وجود ندارد. به این ترتیب تشخیص و مقایسه وضعیت خانوارها از جهت هزینه به خصوص هزینههای خرد کار بسیار سادهتری است. بنابراین در مجموعه شاخصهای دهکبندی، مسئله خرید خرد مطرح و اجرایی شده است.
میانگین هزینه بالای 50 میلیون تومان در ماه شاخصی برای دهک دهم
به منظور آنکه دقت بیشتری در اجرای این شاخص وجود داشته باشد، خرید خرد نه در بازههای یک ماهه، بلکه در میانگین 6 ماهه هر خانوار مورد محاسبه قرار میگیرد.
به این ترتیب به نظر میرسد که هر خانوار سه نفرهای که در مجموع محاسبات مربوط به هزینه ماهانه (خرید خرد+هزینه اجاره) از حدود 50 میلیون تومان فراتر رفته باشد و این رقم متوسط 6 ماهه باشد، به عنوان خانواری در سه دهک بالایی شناسایی شده است.