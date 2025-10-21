دسر موزی تک ‌نفره یک انتخاب خوشمزه و مقوی برای بچه‌ها است که می‌تواند میان ‌وعده سالم و جذابی در مدرسه باشد. تهیه آن سریع و آسان است و نیازی به ابزار خاصی ندارد، بنابراین می‌توانید در کمترین زمان یک خوراکی سالم آماده کنید.

طرز تهیه

برای درست کردن دسر موزی تک ‌نفره، ابتدا 2 عدد موز رسیده را پوست بکنید، سپس 1 بسته پودر ژله موزی را اضافه کنید و مواد را دوباره میکس کنید تا ژله کاملاً با موز ترکیب شود.

سپس نصف بسته بیسکوییت پتی‌بور خرد شده را اضافه کرده و کمی مخلوط کنید و در مرحله بعد ۲.۵ لیوان شیر داغ را به مواد اضافه کنید و کاملاً مخلوط کنید تا یک کرم یکدست حاصل شود.

در نهایت مخلوط را داخل ظرف سرو بریزید و حداقل ۲ تا ۳ ساعت در یخچال بگذارید تا سفت شود. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا به جزئیات بیشتری اشاره کنیم.

مواد لازم برای تهیه دسر موزی برای ۱ نفر

پودر ژله موزی 1 بسته

بیسکوئیت پتی‌بور ½ بسته

موز 2 عدد متوسط

شیر داغ 2.5 لیوان شیر

مرحله اول: موز را کاملا له کنید

ابتدا 2 عدد موز متوسط و رسیده را پوست بکنید. موزها را داخل مخلوط‌کن یا غذاساز بریزید و چند ثانیه میکس کنید تا کاملاً یکدست شوند. این کار باعث می‌شود طعم موز در کل دسر یکنواخت شود و بعد از اضافه کردن دیگر مواد، دسر حالت کرمی و خامه‌ای پیدا کند.

مرحله دوم: پودر ژله موزی را اضافه کنید

حالا بسته پودر ژله موزی را به موزهای میکس ‌شده اضافه کنید. ژله علاوه بر طعم میوه‌ای و خوش‌رنگی که به دسر می‌دهد، باعث می‌شود دسر کمی غلظت پیدا کند و هنگام سرو شکل بهتری داشته باشد.

بعد از ریختن پودر ژله، مواد را دوباره با مخلوط‌کن چند ثانیه میکس کنید تا ژله کاملاً با موز ترکیب شود و گلوله‌ای باقی نماند. این مرحله مهم است تا دسر صاف و کرمی شود.

مرحله سوم: بیسکوییت پتی‌بور را به مواد ضاافه کنید

نصف بسته بیسکوییت پتی‌بور را به مخلوط اضافه کنید. بیسکوییت‌ها باعث می‌شوند بافت دسر خیلی شل و آبکی نشود. علاوه بر این، بیسکوییت طعم خوبی به دسر می‌دهد که مناسب ذائقه کودکان است. بعد از اضافه کردن

بیسکوییت، مواد را دوباره میکس کنید تا بیسکوییت‌ها در کل مخلوط پخش شوند.

مرحله چهارم: شیر داغ را با مواد میکس کنید

۲.۵ لیوان شیر داغ را به مخلوط اضافه کنید. مواد را حداقل یک دقیقه با مخلوط‌کن میکس کنید تا یک مخلوط یکدست، صاف و کرمی حاصل شود. اگر مخلوط خیلی غلیظ شد، می‌توانید کمی شیر اضافه کنید.

مرحله پنجم: مواد را در ظرف مناسب بریزید

مخلوط آماده را داخل ظرف سرو تک ‌نفره بریزید و روی آن را با پشت قاشق صاف کنید. حالا دسر باید حداقل ۲ تا ۳ ساعت در یخچال بماند تا سفت شود. بعد از این زمان، دسر آماده سرو است و می‌توانید روی آن را با تکه‌های موز تازه، شکلات رنده شده یا کمی پودر کاکائو تزئین کنید.

یکی از خوشمزه‌ترین و ساده‌ترین آن‌ها است که طعم کرمی موز و بافت دلچسب بیسکوییت را به ‌طور کامل به نمایش می‌گذارد.