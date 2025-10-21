خطر جدی شومینه برای ریه ها
پس از آنکه یک بررسی جدید افزایش محبوبیت استفاده خانگی از هیزم را با آسیب ریوی مرتبط دانست، متخصصان هشدار دادهاند که سوزاندن چوب در فضاهای داخلی میتواند آسیبی مشابه دود سیگار ایجاد کند.
متخصصان کالج دانشگاهی لندن دادههای سلامت ۱۱ هزار شرکتکننده در «مطالعه طولی پیری در انگلیس» را به همراه گواهیهای بازده انرژی ساختمانها (EPC) و دادههای سرشماری انگلیس بررسی کردند.
آنها گزارش دادند که وسایل سوزاندن چوب در محلههای شهری مرفهتر و عمدتا در میان سفیدپوستان حتی در مناطقی که مقررات «منطقه کنترل دود» (SCA) در آنها برقرار است، بیشتر استفاده میشوند. این یافتهها در کنگره انجمن تنفسی اروپا در آمستردام ارائه شد.
عملکرد ریه در بازهای هشتساله و در سه نوبت میان گروهی کوچکتر شامل بیش از ۱۷۰۰ نفر ارزیابی شد.
متخصصان از آزمایشی استفاده کردند تا ببینند افراد پس از یک دم عمیق در مدت یک ثانیه چه مقدار هوا را میتوانند بیرون دهند. این شاخص بهعنوان حجم بازدمی اجباری در اولین ثانیه بازدم یا «افئیوی۱» (FEV۱) شناخته میشود.
آنها دریافتند که کاهش «افئیوی۱» در میان افرادی که از بخاریهای چوبسوز در فضاهای داخلی استفاده میکردند، بیشتر بوده است.
برای مثال در میان افراد ۷۰ تا ۷۹ سالهای که در این بررسی شرکت داشتند، میانگین کاهش «افئیوی۱» در کسانی که از سوختهای جامد مانند بخاریهای چوبسوز استفاده میکردند، ۰.۱۲ لیتر بود در حالی که در افرادی که در معرض آن قرار نداشتند ۰.۰۷ لیتر بود.
این تیم پژوهشی دریافت که استفاده از سوخت چوبی بر مبنای خوداظهاری افراد از ۱۰ درصد در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ به ۱۸ درصد در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
به گزارش ایندیپندنت، دکتر «هورسفال» در این کنگره گفت: میدانیم که سوزاندن چوب در خانه، هم در فضاهای داخلی و هم در بیرون، آلودگی هوای مضری را منتشر میکند که شامل مواد سرطانزای شناختهشده است. با وجود این، آلودگی هوا از این منبع از سال ۲۰۰۹ تاکنون در انگلیس تقریبا دو برابر شده است، زیرا افراد بیشتری بخاریهای چوبسوز نصب و استفاده میکنند.
وی افزود: با این حال، ارتباط میان پیامدهای سلامتی و این نوع آلودگی در کشورهای پردرآمد بهخوبی شناخته نشده و شناسایی مناطق مسکونی با میزان انتشار بالا با استفاده از شبکههای موجود پایش کیفیت هوا دشوار است.
او افزود: ما در ابتدا مشاهده کردیم افرادی که از سوخت جامد استفاده میکردند، میزان سیگار کشیدن و بیماری ریوی کمتری داشتند که این امر میتواند آثار واقعی تماس با سوخت جامد را پنهان کند. با این حال، با استفاده از اندازهگیریهای تکراری از عملکرد ریه در طول یک دوره هشتساله، حتی پس از تعدیل عوامل اجتماعیاقتصادی و مسکونی، دریافتیم که عملکرد ریه در میان کاربران سوخت جامد، سریعتر از افراد غیرکاربر کاهش مییابد.
این موضوع نشان میدهد که میان استفاده از سوخت جامد و کاهش عملکرد تنفسی ارتباط مهمی وجود دارد، با وجود آنکه گروهِ در معرض، در آغاز، از وضعیت سلامت بهتری برخوردار بود.
این متخصص گفت: بررسی ما نشان میدهد که سطح بالای ذرات معلق ناشی از بخاریها به بافتهای تنفسی آسیب میزند و به روشی مشابه دود سیگار، موجب التهاب میشود.
متخصصان اکنون قصد دارند بررسی کنند آیا افرادی که در مناطق دارای تمرکز بالای بخاریهای چوبسوز مانند بخشهای مرفهتر لندن زندگی میکنند یا در نزدیکی آنها هستند نیز میزان بالاتری از مشکلات تنفسی مانند تجویز اسپریهای استنشاقی و مراجعه به بیمارستان به دلیل بیماریهای ریوی دارند یا خیر.
«سارا اسلیت»، مدیر اجرایی بنیاد آسم و ریه انگلیس در واکنش به این بررسی جدید گفت: یافتههای این پژوهش تعجبآور نیست اما به افزایش مجموعه شواهد درباره تاثیر آلودگی هوای ناشی از بخاریهای چوبسوز بر ریههای ما کمک میکند.
او گفت: این نگرانکننده است که تعداد خانههای دارای بخاری چوبسوز در حال افزایش است و دلیل اصلی داشتن این بخاریها بیشتر به جنبه ظاهری آن مربوط میشود.
او افزود: امیدوارم این پژوهش باعث شود افراد از خود بپرسند آیا داشتن یک بخاری چوبسوز به بهای آسیبی که میتواند به ریههای خود و خانوادهشان وارد کند، میارزد یا خیر.
او گفت: خوب است آگاهی عمومی درباره تاثیر بخاریهای چوبسوز افزایش یابد و دولت نیز اطلاعات و راهنماییهای شفافتری درباره پیامدهای سلامت آن ارائه دهد، همچنین مقررات مربوط به سوزاندن چوب در منازل نیز سختگیرانهتر شود.
از سوی دیگر پروفسور «آنه یوهانسن»، رئیس گروه تخصصی اپیدمیولوژی و محیط زیست در انجمن تنفسی اروپا افزود: در اروپا روندی رو به افزایش در استفاده از بخاریهای چوبسوز خانگی را شاهدیم.
او گفت: پژوهشها در سایر نقاط جهان، جایی که سوزاندن سنتی چوب در خانهها رایج است، نشان دادهاند که این کار مضر است و موجب آسم، بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و سرطان ریه میشود.
این یافتهها نشان میدهد که بخاریهای چوبسوز مورد استفاده در خانههای اروپایی ممکن است آثار مشابهی داشته باشند و باید هنگام ارزیابی سلامت تنفسی بهویژه در بیماران دارای کاهش غیرقابل توضیح عملکرد ریه یا علائم مزمن تنفسی، بهعنوان یک عامل خطر محیطی بالقوه در نظر گرفته شوند.
اگرچه بخاریهای چوبسوز اروپایی با طراحی دوستدار محیط زیست معمولا پاکتر و ایمنتر از بخاریهای سنتی محسوب میشوند اما بسیاری از خانههای اروپایی هنوز از بخاریهای قدیمی استفاده میکنند و حتی بخاریهای جدید نیز ممکن است کاملا بیخطر نباشند.
این مطالعه بر ضرورت تدوین راهنماییهای شفافتر در حوزه سلامت عمومی و تنظیم مقررات درباره سوزاندن چوب در خانهها تاکید میکند. افراد باید آگاه باشند که این بخاریها ممکن است به سلامت خود و خانوادهشان آسیب بزنند و پزشکان نیز باید از بیماران بپرسند آیا در خانه از بخاری چوبسوز استفاده میکنند یا خیر.