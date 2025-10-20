پژوهشی جدید: به نوزادانتان بادام زمینی بدهید تا آلرژی نگیرند!
بر خلاف توصیههای قبلی، پژوهشی جدید نشان میدهد دادن بادام زمینی به نوزادان میتواند مانع از آلرژیهای خطرناک شود.
بر اساس پژوهشی چدید که از سوی گروهی از پزشکان در شهر فیلادلفیای آمریکا صورت گرفته، مشخص شده است گنجاندن زودهنگام بادام زمینی در رژیم غذایی نوزادان میتواند تا میزان زیادی خطر آلرژیهایی را که بعدا سبب خواهد شد تا جان آنها را تهدید کند، به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
بر اساس این گزارش، این پژوهش جدید نشان میدهد به نوزادانی که در طول سال نخست تولدشان بادام زمینی داده شده بود، احتمال ابتلا به آلرژی در این نوزادان در مقایسه با نوزدانی که به آنها بادام زمینی داده نشده بود، ۴۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین نشریه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان «تحقیقات نشان میدهد آلرژی بادام زمینی در کودکان کاهش شدید پیدا کرده است» نوشت: پزشکان دیر زمانی بود که توصیه میکردند که نوزادان بایستی از بادام زمینی اجتناب کنند؛ اما در سال ۲۰۱۷ متخصصان رسما توصیهها را برعکس کردند و آلرژی غذایی به شدت کاهش یافت.
به نوشته این نشریه، بر اساس یک پژوهش، در سالهای اخیر و پس از آنکه توصیه نامهها به خانوادهها، آنها را تشویق میکرد تا به نوزادانشان بادام زمینی دهند، آلرژی غذایی در این مدت به شدت کاهش یافته است. بر پایه گزارش نیویورک تایمز، برای دههها و با افزایش میزان آلرژی غذایی، متخصصان توصیه میکردند که خانوادهها از دادن آلرژنهای رایج ( حساسیتزاهای رایج) به نوزادان خود جلوگیری کنند؛ اما یک آزمایش مهم در سال ۲۰۱۵ نشان داد دادن بادام زمینی به نوزادان میتواند احتمال ابتلای آنها به یک آلرژی را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش دهد. در سال ۲۰۱۷ «مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی» در آمریکا بطور رسمی رویکرد گنجاندن این ماده غذایی برای نوزادان را در پیش گرفت.