چگونه دوره سرماخوردگی را کوتاه کنیم؟

یکی از بهترین کارها هنگام سرماخوردگی، افزودن ویتامین ث به رژیم غذایی است.

ویتامین ث می‌تواند گلبول‌های سفید سیستم ایمنی را تقویت کند و توانایی بدن برای مقابله با عفونت را افزایش دهد.

اسپری‌های بینی که می‌توان آن‌ها را بدون نسخه تهیه کرد، می‌توانند مدت و شدت علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش دهند.

عسل و سیر نیز هر دو از عوامل طبیعی ضدمیکروب با خواص شبیه آنتی‌بیوتیک‌ هستند که ممکن است به تسکین برخی علائم کمک کنند.

هنگام خواب، فرایندهای ایمنی خاصی فعال می‌شوند که می‌توانند توانایی بدن را برای مبارزه با بیماری تقویت کنند.

منبع ايسنا

