خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چگونه دوره سرماخوردگی را کوتاه کنیم؟

چگونه دوره سرماخوردگی را کوتاه کنیم؟
کد خبر : 1702289
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از بهترین کارها هنگام سرماخوردگی، افزودن ویتامین ث به رژیم غذایی است.

ویتامین ث می‌تواند گلبول‌های سفید سیستم ایمنی را تقویت کند و توانایی بدن برای مقابله با عفونت را افزایش دهد.

اسپری‌های بینی که می‌توان آن‌ها را بدون نسخه تهیه کرد، می‌توانند مدت و شدت علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش دهند.

عسل و سیر نیز هر دو از عوامل طبیعی ضدمیکروب با خواص شبیه آنتی‌بیوتیک‌ هستند که ممکن است به تسکین برخی علائم کمک کنند.

هنگام خواب، فرایندهای ایمنی خاصی فعال می‌شوند که می‌توانند توانایی بدن را برای مبارزه با بیماری تقویت کنند.

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ