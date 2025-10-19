مرگ پسر 7 ساله خوزستانی با شلیک شتابزده پلیس به ماشین بدون پلاک پدرش

در پی فوت یک کودک 7ساله در شهرستان هویزه در استان خوزستان با شلیک پلیس پدر بزرگ کودک فوت شده اظهار داشت : ساعت 9 شب جمعه 25 مهرماه بود پسرم به همراه همسر و دو فرزند دختر 9ساله وپسر 7ساله جهت تفریح به پارک باغ وحش در هفت کیلومتری منزلشان رفته بودند که در مسیر ماموران به خودروی پژو 405 فرزندم که به دلیل تعمیرات صافکاری فاقد پلاک بود مشکوک شده و پس از تعقیب گریز به سمت خودرو شلیک کردند که متأسفانه نوه ام که پسر 7ساله بود فوت کرد و نوه دختر که 9ساله است نیز مورد اصابت 3گلوله قرار گرفته که حال عمومی وی خوب نیست و در بیمارستان گلستان اهواز بستری است و حال روحی روانی پدر ومادر کودک فوت شده اصلا مناسب نیست.

فرمانده انتظامی هویزه از جزئیات تیراندازی پلیس به یک خودرو در هویزه خبر داد و گفت: فرمانده انتظامی استان دستورات ویژه جهت بررسی موضوع را صادر کرد.

سرهنگ مالک حزبائی، فرمانده انتظامی شهرستان هویزه گفت: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه ۲۵ مهر، ماموران انتظامی در حین گشت‌زنی، یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی فاقد پلاک را مشاهده کرده و جهت بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد که در تعاقب و برابر قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه ماموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور ۲ خردسال در صندلی عقب شدند، گفت: این ۲ خردسال که مجروح شده بودند سریعا به بیمارستان منتقل، که متأسفانه یکی از آنان علیرغم اقدامات پزشکی فوت می‌کند.

سرهنگ حزبائی ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی، اظهار کرد: فرمانده انتظامی استان جهت بررسی پرونده دستورات ویژه را صادر و نتیجه تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع رکنا

انتهای پیام/