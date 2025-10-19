ثانیهای ۹۱ میلیون تومان هزینه تبلیغات در فیلیمو
تعرفههای تبلیغاتی سه پلتفرم شاخص یعنی فیلیمو، فیلمنت و نماوا گردآوری و بررسی شدهاند.
تصور کنید میخواهید یک سریال پرطرفدار را تماشا کنید؛ همان سریالی که این روزها همه دربارهاش حرف میزنند؛ اما قبل از شروع قسمت اول، چند تیزر پشتسرهم را میبینید؛ اول تبلیغ شامپو، بعد نوشیدنی انرژیزا و بعد هم تخفیف یک فروشگاه اینترنتی. تازه ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ در طول تماشای سریال ممکن است زیرنویس تبلیغاتی، بیلبوردی در پسزمینه صحنه یا حتی اشارهای مستقیم به یک برند ببینید.
این روزها، تبلیغات در پلتفرمهای نمایش خانگی دیگر فقط میانبرنامه نیستند؛ بهنوعی بخشی از خود محتوا شدهاند. تبلیغات حالا بخش جداییناپذیر اقتصاد این پلتفرمهاست. باتوجهبه هزینه بالای تولید محتوا و رقابت فشرده برای جذب مخاطب، این پلتفرمها ناچارند از ظرفیت تبلیغاتی خود برای تأمین بخشی از درآمد استفاده کنند. البته تداوم رشد این فضا نیازمند شفافیت در تعرفهها، برنامهریزی دقیق برای تنوع تبلیغات و رعایت تعادل میان منافع اقتصادی و رضایت مخاطب است.
در پلتفرمهای نمایش خانگی، تبلیغات دیگر فقط چندثانیه تیزر قبل از شروع فیلم نیستند، بلکه به بخش جدی و حسابشدهای از اقتصاد این فضا تبدیل شدهاند. تقریباً همه پلتفرمها، از فیلیمو گرفته تا نماوا و فیلمنت، مدل تبلیغاتیشان را بر اساس جایگاه پخش و نوع محتوا تنظیم کردهاند، یعنی هر تبلیغ، بسته به اینکه کجا و در چه برنامهای نمایش داده شود، قیمت متفاوتی دارد. تبلیغ وسط یک سریال پربیننده، ارزشش با تبلیغ ابتدای یک محتوای آرشیوی یکی نیست و همین تفاوت، مبنای نرخگذاری است.
طبق اطلاعاتی که به خبرنگار روزنامه «فرهیختگان» رسیده، تعرفههای تبلیغاتی سه پلتفرم شاخص یعنی فیلیمو، فیلمنت و نماوا گردآوری و بررسی شدهاند.
نماوا
نماوا یکی از پلتفرمهای قدیمی و شناختهشدهای است که در چند سال اخیر، با وجود تولیدات متعدد، هنوز بهاندازه انتظار بینندگان مقبول واقع نشده است. وجه تمایز این پلتفرم، گستره پخش تبلیغات فراتر از خود نماوا است. تیزرها و تبلیغات آن تنها محدود به خود پلتفرم نیستند؛ در روبیکا و سایتهای تکفروشی نیز پخش میشوند و بازدید هر قسمت به میلیونها نفر میرسد، بنابراین حتی اگر یک سریال یا برنامه مخاطب کمی داشته باشد، تبلیغات آن اثرگذاری بالایی دارد و برای برندها ارزش اقتصادی قابلتوجهی ایجاد میکند. در حال حاضر برگ برنده نماوا، سریال «سووشون» است. تعرفه تبلیغاتی این سریال، علاوه بر تعرفه کلی، شامل سه نوع بسته سهقسمتی، هفتقسمتی و 10قسمتی است. آخرین قسمتی که پخش شد، پنجمیلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تبلیغات داشت. همچنین نماوا چهار پکیج گوناگون دارد که بر اساس زمان و تعداد پخش، تعرفههای متنوعی برای برندها ارائه میدهد.
فیلیمو
در میان این پلتفرمها، فیلیمو با ساختار مشخص گرید A و B کار میکند. در بالاترین سطح قیمتی که به سریالها و رئالیتیشوهای روز تعلق دارد، تبلیغات قیمتهای مختلفی دارد، برای مثال یک تیزر ۱۵ ثانیهای که ابتدای برنامه پخش شود حدود یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی هر ثانیه آن نزدیک به ۹۱ میلیون تومان میشود؛ اما اگر برند بخواهد تبلیغش دقیقاً میانبرنامه ظاهر شود، هزینه برای ۱۰ ثانیه به یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میرسد، یعنی هر ثانیه آن ۱۷۰ میلیون تومان است؛ این عدد گرانترین نقطه تبلیغاتی در فیلیموست. در سطح بعدی، مخصوص رئالیتیشوها، نرخها کمی کاهش مییابد. تیزر ۱۰ ثانیهای میانبرنامه حدود ۹۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و هر ثانیه آن برابر با ۹۰ میلیون تومان است. در همان برنامه، تبلیغ ۱۵ ثانیهای ابتدای محتوا حدود ۸۵۰ میلیون تومان قیمت دارد که میانگین هر ثانیه به ۵۷ میلیون تومان میرسد. این اختلاف نشان میدهد حتی در یک برنامه واحد، محل پخش تبلیغ میتواند هزینه را دو یا سه برابر تغییر دهد. اگر به تبلیغات عمومیتر و ارزانتر نگاه کنیم، فیلیمو گزینهای ویژه دارد؛ تبلیغات نمایشی غیرقابل ردشدن که در ابتدای محتواهای آرشیوی پخش میشوند. هزینه هر تبلیغ در این بخش تنها ۴۵۰ هزار تومان است و برای ۱۰ ثانیه، هر ثانیه حدود ۴۵ هزار تومان خرج دارد، یعنی تقریباً چهارهزار برابر ارزانتر از تبلیغات میانبرنامهای سریالهای روز. نگاهی به نمونه درآمد فیلیمو از چند تولید پربیننده تصویر روشنی از بزرگی این بازار به دست میدهد. سریال «شغال» از ترکیب پریرول، میدرول و بیلبورد حدود ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان درآمد داشت. سریال «شفرونی» با اسپانسرهای مختلف و تبلیغات میانبرنامهای توانست هشت میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان کسب کند و سریال «محکوم» مجموعاً هشت میلیارد و ۵۵ میلیون تومان درآمد ایجاد کرد. این اعداد نشان میدهند حتی با تعداد نسبتاً کمتر تیزرها، ترکیب پریرول، میدرول و بیلبورد میتوان درآمد کل قابلتوجهی ایجاد کرد.
در کنار این موارد، فیلیمو برای برندها، ۹ پکیج تبلیغاتی سه، شش و 12ماهه طراحی کرده که امکان استفاده از تخفیفهای قابلتوجه و پرداخت اقساطی را هم فراهم میکند.
فیلمنت
مدل و رویکرد فیلمنت برای تبلیغات تا حدی با دیگر پلتفرمها متفاوت است. این پلتفرم، اعداد و تعرفهها را بر اساس تولیدات خودش اعلام میکند و برخلاف فیلیمو، تمرکز اصلیاش روی تأثیرگذاری و جایگاه تبلیغ است و نه قیمت هر ثانیه. بهعبارتدیگر، ثانیه در فیلمنت اهمیت کمتری دارد و ارزش تبلیغ بیشتر با جمع کل درآمد و اثرگذاری روی مخاطب سنجیده میشود. بهعنوان نمونه، برنامه کارناوال با سه تیزر پریرول، هر کدام به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان، حدود دومیلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان درآمد برای هر قسمت ایجاد کرد و مجموع درآمد برنامه به پنجمیلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. تبلیغات میدرول همان برنامه، با دو تیزر ۱۰ ثانیهای، حدود دومیلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد داشت. جایگاه تبلیغ حتی در یک برنامه واحد میتواند چند میلیارد تومان روی درآمد اثر بگذارد. سریال «اجل معلق» با سه تیزر پریرول هر کدام یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مجموعاً سهمیلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد ایجاد کرد و کل درآمد هر قسمت هفتمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد. سریال «ازیادرفته» با چهار تیزر پریرول و دو تیزر میدرول، مجموع درآمد هر قسمتش هشتمیلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود. این ارقام نشان میدهد حتی تعداد اندک تبلیغات میانبرنامه، میتواند جمع کل درآمد را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.