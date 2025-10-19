بسکتبال بازی کردن جولانی و رئیس دولت روسیه+ فیلم
ویدئویی از «جولانی» رهبر تحریرالشام و رئیس دولت فعلی سوریه منتشر شده که وی را در حال ورزش نشان میدهد.
این ویدئو در صفحه رسمی «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه دولت جولانی در اینستاگرام منتشر شده که جولانی و الشیبانی در یک زمین ورزشی خصوصی با لباس رسمی وکراوات در حال تمرین بسکتبال هستند.
بسکتبال که در دهه ۱۸۹۰ توسط فردی به نام «جیمز نیسمیت» در کالج اسپرینگفیلد راهاندازی شده، در زمره رشتههای ورزشی گران به حساب می آید که توپهای آن بین ۱۳ تا ۱۶ هزار دلار قیمتگذاری شده است.
گرانترین توپ بسکتبال که از سوی برند Spalding عرضه شده، سال ۲۰۲۲ با امضای رئیسجمهور اسبق آمریکا در یک حراجی بیش از ۱۷ هزار دلار چکش خورد؛ «باراک اوباما» در یک بازی نمایشی بهمناسبت جشن تولد ۴۹ سالگی خود که با «مجیک جانسون»، «کوبی برایانت»، «لبرون جیمز» و «کارملو آنتونی» انجام داد، از این توپ استفاده کرده بود.