عامل سرقت از کارت بانکی نیوشا ضیغمی دستگیر شد
در پی انتشار فیلمی از نیوشا ضیغمی -بازیگر سینما و تلویزیون- مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش، معاون پلیس فتا از شناسایی و دستگیری عامل این سرقت خبر داد.
سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در این خصوص گفت: « اوایل امسال یکی از بازیگران کشور با مراجعه به پلیس فتا شکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود ثبت کرد. بررسیهای تخصصی نشان داد کارت بانکی وی در یکی از پمپبنزینهای سطح شهر به روش اسکیمینگ (کپیبرداری از اطلاعات کارت بانکی) مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «با پیگیری کارشناسان پلیس فتا، متهم شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.»
سرهنگ مختار رضایی در پایان تأکید کرد: «هنگام خرید، کارت بانکی خود را شخصاً در دستگاه کارتخوان بکشید و رمز را خودتان وارد کنید. هرگز کارت را به فروشنده نسپارید و رمز را بازگو نکنید. فریب قیمتهای غیرواقعی را نخورید، پس از هر خرید، حساب بانکی خود را بررسی کنید و برای افزایش امنیت، رمز کارت را بهصورت دورهای تغییر دهید.»