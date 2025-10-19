رانندگان با غیرت، قربانی بی نظمی و فساد در توزیع سوخت / فساد در پمپ بنزینها؛ گازوئیل رانندگان در بازار سیاه فروخته می شود! + فیلم
کامیون داران کشور از کمبود و فساد در توزیع گازوئیل گلایه دارند و می گویند برخی جایگاه های کشور سوخت را به صورت غیررسمی و گران تر می فروشند. نایب رئیس کانون کامیون داران در گفتگو با رکنا با تأیید این مشکلات، خواستار نظارت جدی بر جایگاه ها و اصلاح نحوه تخصیص سهمیه سوخت شد.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که کامیونداران کشور با مشکل تأمین سوخت مواجه هستند؛ موضوعی که تازگی ندارد و در سالهای اخیر یکی از معضلات رانندگان کامیون و دیگر ماشین های سنگین در کشور است اما طبق گفته برخی رانندگان این مشکل در ماه های اخیر شدت گرفته است. یکی از رانندگان کامیون که بار ترهبار و ماهی حمل می کند در ویدئویی از فساد در برخی جایگاه های کشور خبر داده است. او با گلایه از شرایط موجود درحالی که می خواهد با کارت سوخت شخصی، گازوئیل سوختگیری کند، جایگاه دار به او می گوید که گازوئیل تمام شده است. او با التماس می گوید "بار من یخچالی و فاسدشدنی است، اگر نتوانم حرکت کنم، کل بار از بین میرود." اما جایگاهدار از او درخواست می کند بخشی از سهمیه سوخت خود را واگذار کند تا بتواند گازوئیل دریافت کند. به گفته این راننده در بازدید از سایر جایگاهها نیز همین وضعیت حاکم بوده و اکثر جایگاهها اعلام کردهاند که سهمیه گازوئیل آنها تمام شده است. این راننده کامیون این وضعیت را ناشی از نحوه ناعادلانه تخصیص و واریز سهمیههای سوخت دانسته و تأکید دارد که ادامه این روند، علاوه بر زیان به قشر زحمتکش رانندگان، بر روند حمل و نقل کالاهای اساسی کشور نیز تأثیر منفی میگذارد.
جایگاه ها می گویند:گازوئیل تمام شده است اما لیتری 15 هزار تومان می فروشند!
برخی رانندگان در مسیر خلیج فارس شامل مسیرهای قطر، دبی، عمان و بنادر بندرعباس، بوشهر، جاسک و میناب از تأخیر و کاهش در شارژ سهمیه گازوئیل خود گلایه دارند.
به گفته رانندگان، سهمیه گازوئیل هر راننده براساس تناژ بار، کارکرد، مسیر، وزن خودرو، نوع ماشین و بارنامه تعیین میشود اما به طور کلی هیچ قاعده مشخص و ثابتی ندارد. برخی رانندگان با وجود داشتن مسیرهای طولانیتر و بارهای سنگینتر، سهمیه کمتری نسبت به دیگران دریافت میکنند و برخی رانندگان که کالایی حمل نمی کنند، بدون کارت شخصی از جایگاه ها سوختگیری می کنند.
یکی از رانندگان در اینباره گفت: سهمیه سوخت ما معمولاً هر 15روز یکبار شارژ میشود. مثلاً برای یک سفر 400 لیتر، سفر بعدی 600 لیتر و بعدی 500 لیتر تعیین میکنند و معمولاً تمام سهمیهها را یکجا شارژ میکنند اما گاهی با تأخیر و کمتر از مقدار واقعی.
او افزود: من خودم تهران هستم. صبح ساعت 7 هر جایگاهی میروم، گازوئیل نیست. ساعت 11و نیم ظهر هم اگر بروید، در پنج جایگاه مختلف تهران گازوئیل پیدا نمیکنید. یعنی در پایتخت، تا ساعت 12 ظهر باید در صف باشید تا بتوانید 400 لیتر گازوئیل بزنید. بعد از آن دیگر سوختی باقی نمیماند.
رانندگان میگویند پمپداران ادعا میکنند که سهمیه روزانه آنها نیز کاهش یافته است. به گفته آنها: «قبلاً در روز سه تانکر گازوئیل برای هر جایگاه میآمد، اما حالا فقط یکی میرسد.» با وجود این، رانندگان می گویند که بخشی از سوخت موجود نیز به صورت غیررسمی توزیع میشود.
یکی از رانندگان اظهار کرد: به نظرم بعضی از جایگاهداران، از سهمیه مثلاً 50 هزار لیتری خود، فقط 30 هزار لیتر را بین رانندگان توزیع میکنند و بقیه را بهصورت دیگر می فروشند. در حالی که خودشان میگویند سهمیه کم است. البته جایگاهها دوربین و بازرس دارند، ولی واقعیت در عمل چیز دیگری است.
رانندگان همچنین از نبود امکان استفاده از کارت آزاد سوخت گلایه دارند.به گفته یکی از رانندگان: کارت آزاد تقریباً در هیچ جایگاهی وجود ندارد. بعضی افراد کارتهای دیگران را جمع کردهاند و گازوئیل لیتری 15 تا 16 هزار تومان میفروشند، در حالی که نرخ دولتی 300 تومان و نرخ آزاد 600 تومان است. من خودم مجبور شدم با خطر زیاد از این افراد سوخت بخرم، چون پمپها گازوئیل نداشتند.
او افزود: «ما رانندگانی داریم که در ماه پنج بارنامه رسمی از وزارت راه میگیریم و مرتب در مسیرهای بندرعباس، شیراز، جیرفت و هرمزگان تردد داریم، اما سوخت کافی برای ادامه کار نداریم و زمینگیر شدهایم. در حالی که بعضی افراد اصلاً کار نمیکنند اما سهمیهشان مرتب شارژ میشود.
این رانندگان اعلام کردند که بازرسی از سوی نهادهای نظارتی از آنها برای ارائه توضیحات دعوت کرده است و ابراز امیدواری کردند که این بررسیها موجب روشن شدن وضعیت توزیع و شارژ سهمیه سوخت رانندگان شود.
مسئولان میگویند جایگاهها خصوصیاند و نظارتی بر آنها نداریم!
جلال موسوی، نائب رئیس کانون کامیون داران کشور درباره مشکلات جدی کامیون داران در تأمین سوخت و نحوه توزیع سهمیه ها، نکات مهمی را مطرح کرد.
موسوی با اشاره به تجربه شخصی رانندگان گفت: رانندگان از صبح تا شب در جایگاه ها منتظر هستند اما می بینند که سوخت تمام شده است. برخی جایگاهها از جمله در مسیر کرمان به بندرعباس و کهنوج اعلام می کنند که سوخت ندارند و اگر بخواهید سوخت دریافت کنید، باید ابتدا هزینه اضافی به حساب شخصی واریز کنید یا بخشی از سهمیه سوخت را بدهید.
موسوی ادامه داد: ما بارها در جلسات و مکاتبات خواستار نظارت بر جایگاه ها شدهایم اما مسئولان می گویند که جایگاه ها مربوط به بخش خصوصی است و هیچ کنترل و نظارتی بر جایگاه ها ندارند.
وی درباره تجربه شخصی خود توضیح داد: من با مدیرکل سازمان راهداری، شب تا صبح داخل ماشین رانندگان نشستم و با دوربین وضعیت جایگاه ها را ضبط کردم. حتی زمانی که مدیرکل سازمان همراه من نبود، من این کار را انجام دادم تا نشان دهم رانندگان چه مشکلاتی دارند و سوخت به درستی توزیع نمیشود.
نائب رئیس کانون کامیونداران کشور با اشاره به سهمیهها گفت: سهمیهها بهطور نامنظم و دلخواه شارژ می شوند. به عنوان مثال، رانندهای که پیمایش مشخصی دارد و باید 4 هزار کیلومتر راه طی کند، طبق سهمیهها فقط بخش کمی از سوخت مورد نیاز خود را دریافت میکند. حتی پیشنهاد دادهایم که سهمیه به صورت کامل و مستقل به راننده اختصاص یابد تا از سیستم آزاد استفاده نکنند اما تاکنون عملی نشده است.
موسوی با اشاره به نقش مهم و اساسی رانندگان در دوران 8 سال دفاع مقدس و جنگ 12 روزه، افزود: بسیاری از رانندگان، با وجود تمام مشکلات و فشارها، غیرت و شرافت خود را حفظ کردهاند. در دوران کرونا، آنها حتی نسبت به پزشکان و پرستاران نقش حیاتی تری داشتند، زیرا تأمین و توزیع اقلام حیاتی از جمله شویندهها و کپسولهای اکسیژن بر عهده رانندگان بود. این نشان میدهد که رانندگان ایرانی با وفاداری، شجاعت و تعهد به کشور خود عمل میکنند.
دستهای پشت پرده با کاهش سهمیه، در پی نارضایتی کامیونداران هستند
وی در ادامه گفت: مشکلات سهمیه و سوخت فقط به رانندگان محدود نمیشود بلکه برخی دست های پشت پرده با کم کردن سهمیه ها، رانندگان را تحت فشار میگذارند تا رانندگان را ناراضی کنند اما تاکنون این تلاشها موفق نبوده است، زیرا رانندگان با غیرت اجازه نمیدهند که این فشارها باعث نارضایتی عمومی شود.
موسوی با ذکر مثالهای عینی افزود: در مسیرهایی مانند زاهدان، کرمان، بندرعباس، سیستان و بلوچستان و شیراز، رانندگان بارها با کمبود سوخت مواجه شدهاند. برخی جایگاهها عمدا سوخت موجود را کمتر ارائه میدهند و رانندگان مجبور به استفاده از سوخت آزاد با مبالغ بالاتر میشوند. این رویه باعث افزایش هزینهها و فشارهای غیرضروری بر رانندگان میشود.
وی همچنین توضیح داد: بارها وزارت نفت و دیگر مسئولان کشور اقرار کرده اند که قاچاق سوخت وجود دارد و میلیون ها لیتر سوخت روزانه از کشور خارج می شود. اگرچه بعضاً راننده متخلف نیز مانند دیگر اصناف وجود دارد اما این موضوع به صورت محدود و ناشی از فشارهای سیستم بوده و بیشتر رانندگان با غیرت، وفاداری و شرافت خود، این مسیر را رعایت میکنند.
موسوی در پایان گفت: توصیه میکنم به صورت میدانی در جایگاهها حضور پیدا کنید و واقعیتها را از نزدیک ببینند. رانندگان ما با وجود تمام فشارها، وفاداری خود را به کشور و نظام نشان دادهاند و تلاشها برای ایجاد نارضایتی در آنها تاکنون بینتیجه بوده است اما مسئولان باید برای حل مشکل تامین سوخت آنها به دنبال راه حل باشند.