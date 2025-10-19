خبرگزاری کار ایران
قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

732,000,000

561,912,000

سهند E اتوماتیک

929,000,000

617,100,000

اطلس GL

704,000,000

557,016,000

اطلس G

755,000,000

577,803,000

اطلس اتوماتیک

965,000,000

684,511,000

ساینا S

620,000,000

469,000,000

ساینا GX دوگانه سوز

663,000,000

518,207,000

ساینا اتوماتیک

785,000,000

568,748,000

کوییک اتوماتیک

ناموجود

توقف فروش

کوییک RS

620,000,000

473,692,000

کوییک S

625,000,000

466,891,000

کوییک GX

631,000,000

505,328,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

629,000,000

516,000,000

کوییک GXR

653,000,000

523,096,000

شاهین GL

933,000,000

650,591,000

شاهین G (سانروف)

ناموجود

671,749,000

شاهین اتوماتیک GL

1,142,000,000

---

شاهین اتوماتیک G

1,190,000,000

836,544,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,460,000,000

975,142,000

سایپا 151

515,000,000

توقف فروش

سایپا 151 (لاینر)

522,000,000

414,490,000

سایپا 151 (ارتقاء یافته)

---

466,653,000

وانت زامیاد

957,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد (رادیال)

965,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز

1,005,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

1,025,000,000

توقف تولید

زامیاد اکستند EX

به زودی

889,500,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

به زودی

908,000,000

کارون

1,020,000,000

1,133,687,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

2,600,000,000

1,944,925,000

چانگان CS55

3,158,000,000

توقف فروش

چانگان CS55 (مونتاژ)

به زودی

2,106,913,000

کرولا هیبرید

3,450,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

2,710,000,000

1,787,000,000
منبع اقتصاد24
