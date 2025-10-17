نسل زد متفاوت میشنود
نسل زد با دسترسی به پلتفرمهای پخش زنده موسیقی از بدو تولد، به صورت آنلاین به موسیقی گوش میدهد و بیش از پیشینیان خود نسبت به آن وسواس پیدا کرده است. وسواس و قدرت انتخابی که نسل زد در اختیار دارد در آمارهای رسمی راه پیدا کرده است.
به واسطه ارتباط آنلاین و مستقیمی که نسل زد با هنرمندان دارد، موسیقی همراه با نسل زد رشد کرده است. جامعه آنلاین نسل زد، صنعت موسیقی را گستردهتر کرده و طیف وسیعتری از هنرمندان و ژانرها را پوشش داده است.
موسیقی مورد علاقه افراد نشان میدهد آنها خود را متعلق به کدام نسل از موسیقی میدانند. موسیقی در هر دهه رنگ و بوی خود را داشته است و اکنون باید بپذیریم این نسل زد است که جریان اصلی موسیقی جهان را رهبری میکند.
نسل زد میتواند پا را فراتر از قاره آمریکا بگذارد، گروه بیتیاس از کره جنوبی را در صدر قرار دهد و به دیدار جو بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا بفرستد. اگر نسل پیشین تصمیم گرفت امینم ستاره درخشان رپ باشد، نسل زد میتواند کندریک لامار را انتخاب کند و اجرای فینال سوپربال ۲۰۲۵ آمریکا را تنها به او اختصاص دهد.
آمارها نشان میدهند بدون موج جدید طرفداران موسیقی، این صنعت دچار همان خمودگی میشد که در سراسر اقتصادهای جهان مشهود است.
ثبات و تداوم استفاده از سرویسهای آنلاین توسط نسل زد «عنصر تفاوت» آنها از نسلهای پیشین است. هنرمندان از هر ژانری و هر نقطهای در جهان، بینهایت راه برای پخش جهانی موسیقی خود دارند و مهمتر از همه اینکه به کمک فناوری، مخاطب در لحظه به هنرمند میگوید هنر او باب میل است یا نه.
به این معنا که استودیوها و لیبلهای بزرگ مجبور شدهاند استراتژی بازاریابی، تبلیغاتی و فروش خود را متناسب با خواستههای مخاطبان تغییر دهد. بزرگترین گروه شنوندگان؟ بله البته که نسل زد.
طبق مطالعهای که موسسه تحقیقاتی ادیسون در سال ۲۰۲۳ بر دادههای اسپاتیفای انجام داد، نسل زد بیشتر از هر گروه دیگری به موسیقی وقت اختصاص میدهد. نسل زد آمریکایی روزانه ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه به موسیقی گوش میدهد؛ به طور متوسط ۴۰ دقیقه بیشتر از مابقی جمعیت.
در گزارش ۲۰۲۳ اسپاتیفای، میتوان دید نسل زد بیش از ۵۶۰ میلیارد بار آهنگ شنیدهاند و بیش از ۳ میلیارد بار پادکست پخش کردهاند. چنین آماری رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و نسل زد را به سریعترین گروه در حال رشد اسپاتیفای در گوش دادن به موسیقی و پادکست تبدیل میکند.
نسل زد نه تنها بزرگترین گروه جمعیتی بازار موسیقی است بلکه بسیار سریعتر و نزدیکتر از هر نسل دیگری به موسیقی و هنرمندان دسترسی دارد. سابق بر این افتخار گروههای موسیقی این بود در رادیو پخش شوند یا تعداد سیدیهای بیشتری بفروشند، در حال حاضر رقابت به صورت زنده در اسپاتیفای برقرار است.
طرفداران نهتنها با شنیدن موسیقی هنرمندان محبوب خود را در رتبهبندی بالا میبرند، بلکه برای موفقیت او کمپین هم به پا میکنند.
هر چند اسپاتیفای و ایران در رابطهای دوطرفه همدیگر را تحریم کردهاند اما اگر طرفداران کیپاپ ایرانی را ببینید متوجه میشوید نسل زد در حمایت از گروه مورد علاقهاش به محدودیت اعتقاد ندارد.
به هر ترتیبی، کیپاپر ایرانی راه ورود به جامعه مخاطبان اسپاتیفای را پیدا میکند و همراه با دیگر دوستانش از رکورد پخش هنرمند موردعلاقهاش حمایت میکند.