فضانوردان روسی ۶ ساعت پیاده‌ روی کردند

فضانوردان روسی در طول پیاده‌روی فضایی بیرون از ایستگاه فضایی بین‌المللی، یک واحد آزمایشی را نصب کردند و یک دوربین قدیمی را دور انداختند.

دو فضانورد روسی پس از انجام دادن یک پیاده‌روی فضایی برای نصب یک محفظه آزمایش مواد نیمه‌رسانا و همچنین بازیابی و رها کردن یک دوربین بلااستفاده از قسمت بیرونی مجموعه مداری، به داخل ایستگاه فضایی بین‌المللی بازگشتند.

«سرگئی ریژیکوف»(Sergey Ryzhikov) فرمانده «اکسپدیشن ۷۳» (Expedition 73) و «الکسی زوبریتسکی» (Alexey Zubritsky) مهندس پرواز این ماموریت، پس از پایان اولین پیاده‌روی فضایی خود در روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر ساعت ۱۹:۱۹ به وقت منطقه زمانی شرقی جشن گرفتند. این دو فضانورد ۶ ساعت و ۹ دقیقه پس از آغاز پیاده‌روی فضایی در ساعت ۱۳:۱۰ بعد از ظهر به وقت منطقه زمانی شرقی آمریکا، دوباره وارد دریچه ماژول «پویسک»(Poisk) شدند و دریچه را پشت سر خود بستند.

پس از پیکربندی تجهیزات، دو فضانورد به سمت اولین محل کار خود بیرون از ماژول آزمایشگاهی چندمنظوره «نائوکا»(Nauka) حرکت کردند. ریژیکوف در انتهای بازوی رباتیک که توسط «اولگ پلاتونوف»(Oleg Platonov) فضانورد روسیه از داخل ایستگاه فضایی هدایت می‌شد، قرار گرفته و محفظه آزمایش «اکران-ام»(Ekran-M) را نگه داشته بود.

ریژیکوف و زوبریتسکی این واحد جدید را نصب کردند، کابل‌های برق را به آن وصل کردند و یک بخش قابل تعویض را روی آن قرار دادند. این آزمایش با هدف نشان دادن توانایی تولید مواد بسیار نازک که ساخت آنها روی زمین امکان‌پذیر نیست، انجام می‌شود که در ساخت آنها می‌توان از محیط بی‌گرانش فضا برای استفاده در نیمه‌رساناها بهره برد.

ریژیکوف و زوبریتسکی پس از اتمام کار اصلی‌ خود، به سمت ماژول خدماتی «زوزدا»(Zvezda) رفتند تا یک سیستم تلویزیونی با کیفیت بالا را که در اصل بخشی از یک محموله تجاری کانادا بود، جدا و منهدم کنند. زوبریتسکی در انتهای بازوی رباتیک اروپایی ایستاد و دوربین را به سمت عقب ایستگاه فضایی پرتاب کرد تا مطمئن شود که دوباره با پایگاه برخورد نخواهد کرد.

با توجه به وزن نسبتاً کم - ۸۲ کیلوگرم - تجهیزات رهاشده، آنها به زمین بازمی‌گردند و هنگام ورود مجدد به جو نابود می‌شوند.

ریژیکوف و زوبریتسکی پیش از بازگشت به ماژول پویسک، پنجره‌ای را در این ماژول خدماتی تمیز کردند و نمونه‌هایی از مواد در معرض آزمایش را برای بازگرداندن به ایستگاه فضایی برداشتند.

این دومین پیاده‌روی فضایی برای ماموریت اکسپدیشن ۷۳ و دویست‌وهفتادوششمین پیاده‌روی فضایی در حمایت از مونتاژ و نگهداری ایستگاه فضایی بین‌المللی از سال ۱۹۹۸ بود. این اولین پیاده‌روی فضایی زوبریتسکی و دومین پیاده‌روی فضایی ریژیکوف بود که اکنون در مجموع ۱۲ ساعت و ۵۷ دقیقه در دو پیاده‌روی فضایی خود ثبت کرده است.

