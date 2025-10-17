خبرگزاری کار ایران
تورم تجمعی کشورهای جهان از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ + اینفوگرافیک

تورم تجمعی کشورهای جهان از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ + اینفوگرافیک
ایران یکی از رکوردداران جهانی تورم در بازه پنج سال اخیر است و آثار اقتصادی این بحران، بر معیشت و ثبات اجتماعی کشور به وضوح دیده می‌شود. این موضوع اهمیت تعادل بودجه، اصلاح سیاست‌های مالی و احیای اعتماد عمومی را دوچندان کرده است.

آرژانتین با اختلاف چشمگیر، رتبه نخست را با تورم تجمعی حدود ۲۶۱۴ درصد کسب کرده است؛ به معنای واقعی، قیمت‌ها در این کشور بیش از ۲۶ برابر شده‌اند. ایران در جایگاه دوم قرار دارد که تورم تجمعی آن به بیش از ۷۰۰ درصد رسیده است. ترکیه هم در جایگاه سوم با تورم ۴۶۴ درصد قرار دارد.

تورم تجمعی کشورهای جهان از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ + اینفوگرافیک

منبع تجارت نیوز
