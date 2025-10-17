خانه



سایر رسانه‌ها ۲۵ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۳:۲۰

تورم تجمعی کشورهای جهان از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ + اینفوگرافیک

ایران یکی از رکوردداران جهانی تورم در بازه پنج سال اخیر است و آثار اقتصادی این بحران، بر معیشت و ثبات اجتماعی کشور به وضوح دیده می‌شود. این موضوع اهمیت تعادل بودجه، اصلاح سیاست‌های مالی و احیای اعتماد عمومی را دوچندان کرده است.