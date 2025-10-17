خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲۵ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۵ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

725,302

دلار (بازار آزاد)

1,102,700

یورو (صرافی بانک ملی)

841,884

یورو (بازار آزاد)

1,284,700

درهم امارات

300,250

پوند انگلیس

1,481,600

لیر ترکیه

26,300

فرانک سوئیس

1,381,700

یوان چین

154,700

ین ژاپن

729,430

وون کره جنوبی

780

دلار کانادا

785,100

دلار استرالیا

716,300

دلار نیوزیلند

631,900

دلار سنگاپور

851,700

روپیه هند

12,540

روپیه پاکستان

3,910

دینار عراق

837

پوند سوریه

84

افغانی

16,630

کرون دانمارک

172,000

کرون سوئد

116,600

کرون نروژ

109,600

ریال عربستان

294,260

ریال قطر

302,300

ریال عمان

2,863,200

دینار کویت

3,609,500

دینار بحرین

2,924,000

رینگیت مالزی

260,900

بات تایلند

33,840

دلار هنگ کنگ

141,800

روبل روسیه

14,000

منات آذربایجان

650,400

درام ارمنستان

2,880

لاری گرجستان

406,900

سوم قرقیزستان

12,610

سامانی تاجیکستان

121,200

منات ترکمنستان

314,100
