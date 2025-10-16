دکتر فرزاد روشن ضمیر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: در صورت عدم کنترل کبد چرب، این بیماری می‌تواند منجر به عوارض جدی‌تری شود. برخی مکمل‌ها از جمله خارمریم، ویتامین E و… هستند که ممکن است به بهبود و کنترل این بیماری کمک کنند..

خارمریم (سیلیمارین)

ترکیب اصلی گیاه خار مریم، سیلیمارین است که یک آنتی‌اکسیدان قوی محسوب می‌شود و از سلول‌های کبدی در برابر آسیب محافظت می‌کند. سیلیمارین با کاهش التهاب و دفع سموم، عملکرد طبیعی کبد را بهبود می‌دهد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این ماده می‌تواند تا حدودی، آنزیم‌های کبدی و نتایج آزمایش خون مرتبط با آسیب کبدی را بهبود دهد. خارمریم به‌ صورت کپسول، قرص و مایع در دسترس است. دوزهای معمول بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ میلی‌گرم و دو تا سه بار در روز مصرف می‌شود. عوارض احتمالی شامل نفخ، تهوع، اسهال و گاز معده است. بهتر است این مکمل تحت نظر پزشک مصرف شود.

پروبیوتیک‌ها

پروبیوتیک‌ها به افزایش باکتری‌های مفید به‌ ویژه در روده کمک می‌کنند. سلامت روده نقش مهمی در پیشگیری یا درمان کبد چرب دارد، زیرا باکتری‌های مضر می‌توانند سطح سموم بدن را افزایش و فشار بر کبد را مضاعف کنند. پروبیوتیک‌ها با بهبود سلامت روده، کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی ممکن است به بهبود وضعیت کبد کمک کنند. عوارض رایج شامل نفخ و گاز معده است. انتخاب نوع و مقدار صحیح پروبیوتیک در کنار رژیم غذایی و سبک زندگی مناسب می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت کبد داشته باشد.

ویتامین E

ویتامین E یک آنتی‌اکسیدان قوی که ممکن است التهاب و میزان چربی کبد را بهبود دهد. دوزهای مورد استفاده در مطالعات، بین ۴۰۰ واحد تا ۸۰۰ واحد در روز است که بسیار بیشتر از مقدار توصیه‌ شده برای بزرگسالان سالم است. حد بالای قابل‌ تحمل برای مصرف روزانه ویتامین E در بزرگسالان ۱۰۰۰ میلی‌گرم است. مصرف بیش از ۴۰۰ واحد ممکن است خطر خونریزی یا سکته را افزایش دهد. قبل از شروع مصرف مکمل ویتامین E، مشورت با پزشک ضروری است.

زردچوبه (کورکومین)

زردچوبه گیاهی هندی با ماده فعال کورکومین است که خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهاب دارد. این مکمل می‌تواند سطح آنزیم‌های کبدی را کاهش دهد و سطح کلسترول را نیز بهبود بخشد. اگرچه برخی مطالعات اثربخشی آن را تایید کرده‌اند، اما نتایج، متناقض است و تحقیقات بیشتری نیاز است. در بسیاری از مطالعات دوز مصرفی بیش از ۱۵۰۰ میلی‌گرم در روز بوده است. عوارض احتمالی شامل مشکلات گوارشی، سردرد و بثورات پوستی است.

ویتامین D

ویتامین D ممکن است بر عملکرد انسولین، التهاب و واکنش‌های ایمنی مؤثر بر سلول‌های کبدی تأثیرگذار باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که بسیاری از بیماران مبتلا به کبد چرب دارای سطح پایین ویتامین D هستند. اگرچه برخی مطالعات از تأثیر مثبت مکمل ویتامین D حمایت کرده‌اند اما برخی دیگر هیچ تأثیری بر سلامت کبد گزارش نکرده‌اند. مقدار توصیه‌ شده برای بزرگسالان ۶۰۰ تا ۸۰۰ واحد و حد بالای قابل‌تحمل آن۴۰۰۰ واحد در روز است.

اسیدهای چرب امگا-۳

اسیدهای چرب امگا-۳ نوعی چربی مفید هستند که به سلامت قلب و کاهش التهاب کمک می‌کنند. این مکمل در بهبود مقاومت به انسولین، کلسترول بالا و سلامت کبد نقش دارد. برخی مطالعات نشان داده‌اند که امگا-۳ آنزیم‌های کبدی و میزان چربی کبد را بهبود می‌بخشد، اما داده‌ها در مورد اثربخشی کلی آن متناقض هستند و نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد. می‌توان امگا-۳ را از طریق رژیم غذایی یا مکمل‌ها دریافت کرد. مقدار توصیه‌ شده روزانه برای بزرگسالان متفاوت است. عوارض احتمالی شامل بوی بد دهان، سوزش معده، سردرد و بوی ماهی است.

برای بهبود کبد چرب، صرفا به مصرف مکمل‌ها اکتفا نکنید و در کنار مکمل‌ها، ورزش منظم، اصلاح رژیم غذایی، کاهش وزن و محدودیت مصرف الکل باید رعایت شود.

منبع خبر آنلاین

