سعید آقاخانی با «اسباب زحمت» برمیگردد/ اولین سریال رمضانی تلویزیون مشخص شد
سعید آقاخانی در حالی با سریال «اسباب زحمت» به تلویزیون برمیگردد که کماکان گمانهزنیها برای ساخت ادامه «نونخ» مطرح میشود.
سریال «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی وارد تولید شده است. آنگونه که مرکز سیمافیلم اعلام کرده سریال آقاخانی یکی از گرینههای پخش در ایام رمضان خواهد بود.
مجموعه «اسباب زحمت» در ژانر طنز تولید میشود. این در حالی است که کماکان گمانه ساخت فصل جدید «نون خ» برای نوروز تلویزیون مطرح میشد.
پیش از این در گفتوگویی با الهام غفوری تهیهکننده سریالهای شناخته شده تلویزیون خصوصا پایتخت مشخص شد قرار است سیروس مقدم هم یک سریال ماورایی شروع کند که میتوان احتمال داد با شروع آن در هفتههای آتی این مجموعه تلویزیونی یکی از گزینههای رمضانی باشد.