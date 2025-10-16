مرکز آمار ایران چندی پیش جدیدترین گزارش خود از وضعیت بازار کار ایران تا پایان تابستان ۱۴۰۴ را منتشر و آمارهای مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار را به‌روزرسانی کرد.

بررسی گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در تابستان امسال، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال به طور همزمان کاهش یافتند؛ طوری که نرخ بیکاری معادل ۷.۴ درصد ثبت شد، نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۰.۸ درصد بود و نسبت اشتغال نیز به ۳۷.۸ درصد رسید.

مرکز آمار در بخشی از گزارش خود، داده‌های این شاخص‌ها را به تفکیک استان‌ها نیز مشخص کرده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استان خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را تجربه کرد

با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، در پایان تابستان امسال سه استان با نرخ بیکاری دو رقمی مواجه بودند؛ استان خوزستان با نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصدی، در صدر این فهرست ایستاد و استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام، نرخ بیکاری به ترتیب ۱۰.۳ درصد و ۱۰ درصدی را شاهد بودند.

از سوی دیگر اما کمترین نرخ بیکاری تابستان با رقم ۴.۱ درصدی به استان آذربایجان غربی اختصاص یافت. استان همدان با نرخ بیکاری پنج درصد، خراسان رضوی با ۵.۳ درصد و مرکزی با ۵.۶ درصد نیز دیگر استان‌هایی بودند که کمترین نرخ بیکاری را تجربه کردند.

ثبت بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در استان زنجان

یکی دیگر از شاخص‌های بررسی شده در این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی بود که نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد. نسبت اشتغال که با تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار محاسبه می‌شود، دیگر شاخص مهمی بود که مرکز آمار ایران، داده‌های آن را تفکیک استان‌های کشور منتشر کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی تابستان، مربوط به استان زنجان با رقم ۵۱.۱ درصدی بود و استان‌های اردبیل با ۴۷.۲ درصد و قزوین با ۴۵ درصد، در رده‌های بعدی جای گرفتند. همچنین این سه استان بیشترین نسبت اشتغال با ارقام به ترتیب ۴۷.۱ درصد، ۴۳.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد را نیز به خود اختصاص دادند.

کمترین نرخ مشارکت اقتصادی اما در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و ایلام با ارقام به ترتیب ۲۹.۷ درصد، ۳۳.۱ درصد و ۳۳.۲ درصدی ثبت شد. همچنین این استان‌ها با ارقام به ترتیب ۲۷.۷ درصد، ۲۹.۷ درصد و ۲۹.۸ درصدی، شاهد کمترین نسبت اشتغال بودند.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/