۱۶ اکتبر روز جهانی نان است
۱۶ اکتبر روز جهانی نان نیست، بلکه روز جهانی غذا است؛ با این حال، نان به عنوان یکی از نمادهای اصلی تغذیه در این روز جایگاه ویژهای دارد. این مناسبت فرصتی است برای تأمل درباره امنیت غذایی، گرسنگی جهانی، و ارزش لقمهای ساده چون نان.
نان؛ نماد جهانی غذا در روزی جهانی
هر سال در ۱۶ اکتبر، جهان روزی را گرامی میدارد که به حق اولیه انسانها برای تغذیه سالم و کافی اختصاص دارد: روز جهانی غذا (World Food Day). این روز توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۱۹۷۹ بنیانگذاری شد و اکنون در بیش از ۱۵۰ کشور با هدف آگاهیبخشی درباره گرسنگی، امنیت غذایی، و تغذیه پایدار برگزار میشود.
نان؛ بیش از یک خوراکی
در بسیاری از فرهنگها، نان فقط غذا نیست؛ بلکه:
نماد زندگی، برکت و همدلی است.
نشانهای از تلاش کشاورزان، آسیابانان، نانواها و خانوادهها برای تأمین معاش است.
عنصری مشترک در سفرههای فقیر و غنی است؛ از نان سنگک ایرانی تا باگت فرانسوی و پیتای خاورمیانهای.
در روز جهانی غذا، نان اغلب به عنوان نماد سادهترین و در عین حال حیاتیترین شکل تغذیه مورد توجه قرار میگیرد.
شعارهای جهانی و پیامهای نانمحور
شعارهای روز جهانی غذا هر سال متفاوتاند؛ اما همگی بر دسترسی عادلانه به غذا، تغذیه سالم، و پایداری کشاورزی تأکید دارند. نان، به عنوان محصولی از گندم و غلات، در قلب این پیامها قرار دارد:
«غذا حق همه است»
«رژیمهای غذایی سالم برای جهانی بدون گرسنگی»
«آیندهای پایدار با کشاورزی هوشمند»