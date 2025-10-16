۱۶ اکتبر روز جهانی نان است

نان؛ نماد جهانی غذا در روزی جهانی

هر سال در ۱۶ اکتبر، جهان روزی را گرامی می‌دارد که به حق اولیه انسان‌ها برای تغذیه سالم و کافی اختصاص دارد: روز جهانی غذا (World Food Day). این روز توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۱۹۷۹ بنیان‌گذاری شد و اکنون در بیش از ۱۵۰ کشور با هدف آگاهی‌بخشی درباره گرسنگی، امنیت غذایی، و تغذیه پایدار برگزار می‌شود.

نان؛ بیش از یک خوراکی

در بسیاری از فرهنگ‌ها، نان فقط غذا نیست؛ بلکه:

نماد زندگی، برکت و همدلی است.

نشانه‌ای از تلاش کشاورزان، آسیابانان، نانواها و خانواده‌ها برای تأمین معاش است.

عنصری مشترک در سفره‌های فقیر و غنی است؛ از نان سنگک ایرانی تا باگت فرانسوی و پیتای خاورمیانه‌ای.

در روز جهانی غذا، نان اغلب به عنوان نماد ساده‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین شکل تغذیه مورد توجه قرار می‌گیرد.

شعارهای جهانی و پیام‌های نان‌محور

شعارهای روز جهانی غذا هر سال متفاوت‌اند؛ اما همگی بر دسترسی عادلانه به غذا، تغذیه سالم، و پایداری کشاورزی تأکید دارند. نان، به عنوان محصولی از گندم و غلات، در قلب این پیام‌ها قرار دارد:

«غذا حق همه است»

«رژیم‌های غذایی سالم برای جهانی بدون گرسنگی»

«آینده‌ای پایدار با کشاورزی هوشمند»

