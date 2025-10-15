سورن پلاس ضدگلوله رونمایی شد

در نمایشگاه نظامی ایپاس ۲۰۲۵ از سورن پلاس توربو ضد گلوله مخصوص ارگان های دولتی با ارتقاء های حفاظتی رونمایی شد.

سورن پلاس توربو ضدگلوله حاصل ارتقاء های حفاظتی یکی از شرکت های داخلی است که در این نمایشگاه حضور داشت. شرکت ارتقاء دهنده این خودرو بسته های حفاظتی در بخش های مختلف این خودرو بکار برده و این خودرو تقریبا به استانداد حفاظتی ناتو STANAG ۴۵۶۹ Level ۲ نزدیک شده که متناسب برای کاربری های نظامی شناسایی سبک، خودروهای گشت شهری و تشریفات است.

از جمله ارتقاء های که بر روی این خودرو اجرا شده می توان به بدنه ضد گلوله(از نوع و کالیبر گلوله اطلاعی نیست)، عایق نسوز کابین، لاستیک رانفلت، شیشه های ضد گلوله مقاوم در برابر کالیبر ۷.۶۲×۳۹mm API هسته سربی، کف خودرو پوشش داده شده با فلز مقاوم، باک سوخت ضد انفجار، زیربندی تقویت شده در مقابل وزن اضافه، سیستم آژیر، اطفاء حریق، هوا ساز، جمر اختلال سیستم های ارتباطی و… اشاره کرد؛ مجموعه وزن اقلام اضافه شده به این خودرو بیش از ۴۴۰ کیلوگرم بوده و وزن سورن پلاس توربو ضدگلوله بیشتر از ۱۷۰۰ کیلوگرم است.

طبق گفته سازنده سورن ضد گلوله این خودرو به صورت کامل وارد این شرکت شده و دمونتاژ می شود بعد از نصب بسته های حفاظتی خودرو دوباره سرهم و مونتاژ خواهد شد. این خودرو وارد فرایند تولید انبوه شده است و ارگان های دولتی تعداد گسترده ای سورن ضدگلوله دریافت کرده اند.

مشخصات فنی سورن پلاس توربو ضدگلوله

با توجه به وزن مثبت ۱۷۰۰ کیلوگرمی که این خودرو دارد باید پیشرانه ای با توان مضاعف نسبت به نمونه عادی در آن استفاده شود. پیشرانه استفاده شده در سورن ضدگلوله همان پیشرانه EF7 توربو مشترک با دنا پلاس توربو اتومات بوده که دریچه گاز آن به صورت سیمی و ای سی یو آن ریمپ شده است. این پیشرانه ۱۵۰ اسب بخار قدرت را با گشتاور ۲۱۵ نیوتن متر تولید می کند و با گیربکس ۶ سرعته دستی هماهنگ شده است.