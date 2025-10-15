۱۵ اکتبر روز جهانی دانش آموز است
۱۵ اکتبر، روز جهانی دانشآموز، روزی برای تجلیل از کنجکاوی، تلاش و رؤیاهای نسل آینده است؛ روزی که شکست را نه پایان، بلکه آغاز یادگیری میداند.
فلسفه و پیشینه روز جهانی دانشآموز
روز جهانی دانشآموز هر ساله در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) برگزار میشود. این روز به یاد ابوبکر زینالعابدین عبدالکلام، رئیسجمهور مردمی هند، نامگذاری شده است؛ کسی که تمام زندگیاش را وقف آموزش، پیشرفت تحصیلی و رفاه کودکان کرد.
او معتقد بود که دانشآموزان، معماران آیندهاند و باید با عشق، انگیزه و فرصتهای برابر پرورش یابند. از همین رو، این روز در بسیاری از کشورها با برنامههای آموزشی، فرهنگی و انگیزشی گرامی داشته میشود.
شعار سال ۲۰۲۳: شکست، اولین تلاش در یادگیری
شعار امسال روز جهانی دانشآموز این است:
«شکست: نشانگر اولین تلاش در یادگیری»
این شعار به دانشآموزان یادآوری میکند که شکست، بخشی طبیعی از مسیر رشد است و نباید مانع ادامه راه شود. بلکه باید آن را پلهای برای پیشرفت دانست، نه دلیلی برای تسلیم شدن.
نقش دانشآموزان در جامعه
دانشآموزان، نهتنها یادگیرندگان امروز، بلکه رهبران فردا هستند. آنها با کنجکاوی، خلاقیت و انرژی خود میتوانند مسیرهای تازهای در علم، هنر، فناوری و فرهنگ بگشایند.
در ایران، دانشآموزان بخش بزرگی از جمعیت جوان را تشکیل میدهند و با وجود چالشهایی چون رقابتهای آموزشی، فشارهای کنکور و کمبود امکانات، همچنان با انگیزه به مسیر خود ادامه میدهند.
نگاهی به تغذیه سالم در مدارس جهان
در برخی کشورها، روز جهانی دانشآموز با ترویج تغذیه سالم در مدارس همراه است. از جمله:
ژاپن: وعدههای غذایی متعادل با سبزیجات، ماهی و برنج
فنلاند: غذای رایگان برای همه دانشآموزان با نظارت تغذیهای
فرانسه: فرهنگ ناهار آرام و سالم با تأکید بر کیفیت غذا
این رویکردها نشان میدهند که سلامت جسمی، پایهای برای یادگیری مؤثر است.