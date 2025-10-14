دلار آماده ورود به کانال ۱۰۸ هزار تومانی
نرخ دلار در معاملات امروز و تنها در یک ساعت با سقوطی سریع و قابلتوجه مواجه شد؛ بهطوری که از زمان بازگشایی بازار در ساعت ۱۱ صبح تاکنون حدود ۱۲۰۰ تومان افت کرده است.
مسیر حرکت دلار در هفته جاری به شکل محسوسی تغییر کرده است. پس از هفتهها رشد پرشتاب و ثبت سقفهای جدید قیمتی، حالا نشانههای یک فاز اصلاحی قدرتمند نمایان شده است. کاهش پیدرپی نرخ در کمتر از ۲۴ ساعت و عبور از مرزهای حمایتی، سیگنالی است از چرخش انتظارات معاملهگران و افزایش فشار عرضه در بازار. این تحولات میتواند آغازگر دورهای تازه در تعیین نرخ ارز و انتظارات تورمی باشد.
روند نزولی نرخ دلار
بازار ارز از اواخر هفته گذشته وارد یک فاز جدید شده است؛ فازی که در آن فشار عرضه و تعدیل انتظارات تورمی، جهت حرکت نرخ را معکوس کرده است.دلار که در روزهای گذشته به آستانه سقفهای مقاومتی رسیده بود، از دیروز روند اصلاحی قدرتمندی را آغاز کرد و از اوج ۱۱۲ هزار تومان تا محدوده ۱۰۹ هزار تومان عقبنشینی کرده است. کاهش ۱۲۰۰ تومانی از ابتدای امروز نیز این روند را تثبیت کرده است. دلار در حال حاضر در آستانه ورود به کانال ۱۰۸ هزار تومانی قرار دارد.
تحلیل عوامل مؤثر بر ریزش
کارشناسان اقتصادی معتقدند سه عامل زیر در شرایط فعلی منحر به افت قیمتها در بازار ارز شده است.۱- افزایش عرضه و مداخله هدفمند بازارسازبه گفته فعالان بازار، عرضه پرحجم اسکناس ارزی و کنترلهای دقیقتر بر تقاضای غیرواقعی، یکی از عوامل اصلی افت سریع نرخ بوده است. شکاف میان دلار و تتر نیز در روزهای اخیر کاهش یافته که این خود نشاندهنده کنترل جریان نقدی در بازار است.۲- تعدیل انتظارات تورمیهمزمان با تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، انتظارات تورمی در کوتاهمدت کاهش یافته است. همین عامل باعث شده تقاضای سفتهبازی برای دلار عقبنشینی کند و معاملهگران از موقعیتهای خرید به موقعیتهای فروش چرخش کنند.۳- اثر روانی سقف تاریخی و فشار فروشرسیدن نرخ دلار به محدوده سقف تاریخی باعث فعال شدن سفارشهای فروش و استاپ معاملهگران بزرگ شد. در نتیجه بازار با موج دوم عرضه مواجه شده است.
بازار ارز وارد فاز اصلاح شده است
صادق محبی، کارشناس اقتصادی گفت: ریزش ۳۰۰۰ تومانی قیمت دلار در کمتر از ۲۴ ساعت نشان میدهد که دلار به محدودههای اشباع رسیده بود و بازار توان تحمل قیمتهای بالا را نداشت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اصلاح قیمتی اگر با ادامه سیاستهای کنترلی همراه شود، میتواند نرخ را تا کانال ۱۰۵ هزار تومان نیز پایین ببرد.وی افزود: بازار ارز معمولاً بعد از یک دوره رشد تند، وارد فاز اصلاح زمانی یا قیمتی میشود. اگر فشار فروش ادامهدار شود و انتظارات تورمی مهار گردد، احتمال افتهای بیشتر در روزهای آینده هم وجود دارد.
تغییر فاز در بازار ارز
کاهش بیش از ۳ هزار تومانی نرخ دلار در کمتر از یک روز، نشانهای از تغییر فاز روانی و عملیاتی در بازار ارز است.در شرایط فعلی، بازارساز دست بالا را دارد و احتمال ورود نرخ به کانال ۱۰۸ هزار تومان افزایش یافته است. با این حال، پایداری این روند به رفتار معاملهگران و شدت مداخلات رسمی در روزهای آینده بستگی دارد.