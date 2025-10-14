خبرگزاری کار ایران
مرگ دلخراش راننده خودروی برقی شیائومی در آتش+فیلم

مرگ دلخراش راننده خودروی برقی شیائومی در آتش+فیلم
کد خبر : 1699957
در پی وقوع سانحه‌ای مرگبار در شهر چنگدو چین، راننده یک خودروی برقی شیائومی SU۷ پس از تصادف و آتش گرفتن خودرو به دلیل قفل شدن درها نتوانست از خودرو خارج شود و در آتش سوخت.

 پلیس چین اعلام کرد راننده‌ یک خودروی برقی شیائومی SU۷ در شهر چنگدو پس از تصادف و آتش گرفتن خودرو، به دلیل قفل شدن درها و ناتوانی در باز کردن آن‌ها، جان خود را از دست داد.

در این حادثه که روز دوشنبه رخ داد، راننده ۳۱ ساله‌  پس از برخورد با خودرویی دیگر و انحراف به سمت جداکننده‌ میانی خیابان، با آتش‌سوزی شدید خودرو مواجه شد. پلیس اعلام کرد که وی مشکوک به رانندگی در حالت مستی بوده است و در محل حادثه جان باخت.

ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی چین از جمله ویبو منتشر شده، نشان می‌دهد خودرو پس از تصادف در آتش می‌سوزد و حاضران در محل تلاش می‌کنند درها را باز کرده و راننده را نجات دهند، اما موفق نمی‌شوند.

این سانحه بار دیگر نگرانی‌ها درباره‌ ایمنی دستگیره‌های برقی درِ خودروهای برقی را افزایش داده است؛ چرا که در صورت قطع برق خودرو، این نوع دستگیره‌ها ممکن است عمل نکنند و مانع خروج سرنشینان یا امدادرسانی شوند.

سهام شرکت شیائومی پس از انتشار خبر تصادف و مرگ راننده، حدود ۹ درصد سقوط کرد. این بیشترین کاهش از ماه آوریل تاکنون است. شرکت هنوز درباره این حادثه واکنشی رسمی نشان نداده است.

