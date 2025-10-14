بهترین صبحانه برای کارمندان و افراد پشتمیزنشین
صبحانه مناسب مانع خوابآلودگی و خستگی در طول روز میشود و حذف این وعده برای لاغری نهتنها مفید نیست، بلکه برای حفظ نشاط و سلامت بدن الزامی است.
پزشک و متخصص طب ایرانی با تأکید بر اهمیت صبحانه بهعنوان منبع اصلی انرژی روزانه، هشدار داد: انتخاب نادرست این وعده غذایی میتواند موجب افت قند خون و کاهش تمرکز شود.
علیرضا یارقلی پزشک و متخصص طب ایرانی به نقش محوری صبحانه در تأمین انرژی بدن، اظهار داشت: برخلاف تصور رایج که ناهار را مفیدترین وعده غذایی میدانند، صبحانه و شام محورهای اصلی تغذیه سالم هستند.
وی با بیان اینکه صبحانه مناسب مانع خوابآلودگی و خستگی در طول روز میشود، تصریح کرد: حذف صبحانه برای لاغری نهتنها مفید نیست، بلکه برای حفظ نشاط و سلامت بدن الزامی است.
این متخصص طب ایرانی، تخممرغ عسلی را بهعنوان صبحانهای سبک و مقوی برای تمام فصول معرفی و خاطرنشان کرد: تخممرغ نیمبرشت در مقایسه با نوع پختهشده، برای کارمندان و افراد پشتمیزنشین مناسبتر است.
یارقلی در ادامه به معجزه عدسی در فصول سرد اشاره و اضافه کرد: عدسی رقیق با افزودن سیبزمینی و گلپر، مانند دارویی طبیعی عمل کرده و بدن را در برابر سرماخوردگی واکسینه میکند.
ترکیب ارده با عسل یا شیره انگور را نیز از دیگر گزینههای صبحانه زمستانی برشمرد و هشدار داد: مصرف همزمان این مواد در یک وعده، صبحانهای سنگین ایجاد میکند که نتیجه معکوس خواهد داشت.
این پزشک در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره افراد بیاشتها، توضیح داد: مصرف شام سبک و زودهنگام میتواند اشتها به صبحانه را افزایش دهد. حتی دو تا سه لقمه نان با گردو یا کره و عسل نیز برای این افراد مفید است.
یارقلی در پایان با اشاره به مصرف کلهپاچه بهعنوان صبحانه، توصیه کرد: این غذا بهدلیل چربی بالا،