قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
711,000,000
|
561,912,000
|
سهند E اتوماتیک
|
945,000,000
|
617,100,000
|
اطلس GL
|
706,000,000
|
557,016,000
|
اطلس G
|
755,000,000
|
577,803,000
|
اطلس اتوماتیک
|
976,000,000
|
684,511,000
|
ساینا S
|
611,000,000
|
469,000,000
|
ساینا GX دوگانه سوز
|
658,000,000
|
518,207,000
|
ساینا اتوماتیک
|
780,000,000
|
568,748,000
|
کوییک اتوماتیک
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
کوییک RS
|
623,000,000
|
473,692,000
|
کوییک S
|
629,000,000
|
466,891,000
|
کوییک GX
|
636,000,000
|
505,328,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
630,000,000
|
516,000,000
|
کوییک GXR
|
661,000,000
|
523,096,000
|
شاهین GL
|
943,000,000
|
650,591,000
|
شاهین G (سانروف)
|
ناموجود
|
671,749,000
|
شاهین اتوماتیک GL
|
1,152,000,000
|
---
|
شاهین اتوماتیک G
|
1,203,000,000
|
836,544,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
1,466,000,000
|
975,142,000
|
سایپا 151
|
516,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 (لاینر)
|
522,000,000
|
414,490,000
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته)
|
---
|
466,653,000
|
وانت زامیاد
|
970,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد (رادیال)
|
985,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز
|
1,020,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|
1,030,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد اکستند (EX)
|
به زودی
|
908,000,000
|
کارون
|
1,030,000,000
|
1,133,687,000
|
چانگان CS35
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
چانگان CS55
|
3,200,000,000
|
توقف فروش
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
به زودی
|
1,944,925,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
به زودی
|
2,106,913,000
|
کرولا هیبرید
|
3,450,000,000
|
2,170,000,000
|
روئوه ERX5
|
2,670,000,000
|
1,787,000,000