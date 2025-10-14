قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
674,000,000
|
650,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
858,000,000
|
725,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
958,000,000
|
822,115,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
990,000,000
|
834,140,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,061,000,000
|
867,924,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,096,000,000
|
912,149,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,126,000,000
|
930,841,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
1,335,000,000
|
1,152,655,400
|
پژو 207 موتور TU3
|
870,000,000
|
722,829,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک
|
1,003,000,000
|
772,897,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|
1,027,000,000
|
791,454,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,082,000,000
|
815,217,000
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,102,000,000
|
833,836,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
1,103,000,000
|
835,793,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
1,270,000,000
|
958,904,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,354,000,000
|
990,143,000
|
رانا پلاس
|
873,000,000
|
743,925,000
|
راناپلاس TU5P
|
به زودی
|
749,478,000
|
تارا دستی V1
|
1,077,000,000
|
886,412,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,318,000,000
|
1,103,773,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
1,900,000,000
|
1,700,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
2,380,000,000
|
1,800,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
2,516,000,000
|
به زودی
|
هایما 7X
|
2,320,000,000
|
2,000,955,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
2,990,000,000
|
2,970,000,000
|
شاین مکس
|
2,150,000,000
|
توقف فروش
|
شاین مکس (هیبرید)
|
2,070,000,000
|
توقف فروش
|
ری را
|
1,785,000,000
|
1,142,477,000
|
لونا برقی GRE
|
1,440,000,000
|
1,211,000,000
|
فاو بستیون NAT
|
1,333,000,000
|
1,235,000,000
|
دانگ فنگ E70
|
به زودی
|
1,010,500,000