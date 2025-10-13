کردونی در نخستین نشست شورای راهبردی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم:
راهبرد وزیر میراثفرهنگی، سیاستگذاری مشارکتمحور و پیگیری نتیجهمحور است
در راستای تاکید وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مبنی بر ضرورت تشکیل شوراهای راهبردی استانی، نخستین نشست شورای راهبردی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش میراثآریا، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این نشست با اشاره به تغییر رویکرد توسعه کشور اظهار کرد: چرخه توسعه کشور از محور صنایع سنگین، نفت و پتروشیمی بهسوی گردشگری بهعنوان پیشران اصلی توسعه تغییر کرده و امروز گفتمان ملی به سمت توجه به هویت، تمدن اسلامی و ظرفیتهای فرهنگی ایران حرکت کرده است.
کردونی با تأکید بر اینکه قم ظرفیتهای گستردهای فراتر از گردشگری زیارتی دارد، افزود: قم علاوه بر جایگاه ممتاز در گردشگری زیارتی، معرفتی و معنوی، دارای قابلیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی ارزشمندی است که تاکنون بهشکل شایستهای معرفی و بهرهبرداری نشدهاند. همانگونه که دکتر صالحیامیری نیز تأکید کرده است، باید قم در افق پنجساله آینده به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.
مشاور وزیر با تبیین جایگاه راهبردی شورای راهبردی گردشگری استان تصریح کرد: شورای راهبردی نباید به محفل اداری یا تکرار جلسات مرسوم بدل شود، بلکه باید به اتاق فکر کارآمدی برای تدوین نقشهراه توسعه گردشگری قم تبدیل گردد و پیوند میان سیاستهای منطقهای و ملی را تقویت کند.
در پایان این نشست، حدود ۲۰ نفر از فعالان و نمایندگان بخشخصوصی استان قم دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص توسعه متوازن گردشگری، جذب سرمایهگذاری، ارتقای زیرساختها و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان مطرح کردند.
در این نشست، شماری از مدیران و مسئولان استانی از جمله بهزاد احمدی فارسانی، روحالله امراللهی، علیرضا خاکی، سیدمهدی حیدرآبادی، مهدی نصر اصفهانی، عمار کاوسی، مهدی خراسانی به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم حضور داشتند.