این در حالی است که با توجه به کارشکنی های پیاپی رژیم صهیونیستی همچنان بسیاری از خانواده های فلسطینی نسبت به سرنوشت فرزندان خود و وجود و یا عدم وجود نام آنها در فهرست عملیات تبادل اسرا امروز بی اطلاع هستند و می‌کوشند با دنبال کردن اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آوردند.

