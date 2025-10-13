خبرگزاری کار ایران
ادامه کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در مسیر آزادی اسرای فلسطینی/فیلم
همزمان با آغاز عملیات تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی خانواده های اسرای فلسطینی به منظور دیدار با فرزندان خود راهی مرکز فرهنگی رام الله شدند.

این در حالی است که با توجه به کارشکنی های پیاپی رژیم صهیونیستی همچنان بسیاری از خانواده های فلسطینی نسبت به سرنوشت فرزندان خود و وجود و یا عدم وجود نام آنها در فهرست عملیات تبادل اسرا امروز بی اطلاع هستند و می‌کوشند با دنبال کردن اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آوردند.

