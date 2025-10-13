بسیاری از خریداران تصور می‌کنند تنها قیمت دلار و اونس جهانی تعیین‌کننده قیمت طلاست، در حالی‌که فرمول قیمت‌گذاری این فلز گرانبها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

از عیار و اجرت گرفته تا مالیات و حتی میزان عرضه و تقاضا، ه مگی در شکل‌گیری قیمت نهایی تأثیر دارند.

قیمت واقعی طلا تابعی از چند عامل است؛ قیمت اونس جهانی طلا، قیمت دلار و عیار طلای مورد معامله.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/