قیمت طلا چگونه محاسبه میشود؟ / حل معمای حباب در بازار طلا
در بازار طلا قیمتها لحظهبهلحظه تغییر میکند؛ بنابراین دانستن ارزش واقعی طلا برای این بازار پرمشتری اهمیت زیادی دارد.
بسیاری از خریداران تصور میکنند تنها قیمت دلار و اونس جهانی تعیینکننده قیمت طلاست، در حالیکه فرمول قیمتگذاری این فلز گرانبها پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
از عیار و اجرت گرفته تا مالیات و حتی میزان عرضه و تقاضا، همگی در شکلگیری قیمت نهایی تأثیر دارند.
قیمت واقعی طلا تابعی از چند عامل است؛ قیمت اونس جهانی طلا، قیمت دلار و عیار طلای مورد معامله.