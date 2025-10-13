۱۰ قطار سریع‌ السیر در جهان + اینفوگرافیک

در عصر سرعت، رقابت برای ساخت سریع‌ترین قطارهای جهان همچنان ادامه دارد. امروزه، کشوری مانند چین با قطار Shanghai Maglev با سرعت خیره‌کننده ۴۶۰ کیلومتر بر ساعت، رکورد دار سریع‌ترین سرویس عملیاتی است. اروپا نیز با قطارهایی چون DB ICE آلمان و SCNF TGV فرانسه، سهم عمده‌ای در توسعه ریلی دارد و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و حتی مراکش نیز در این عرصه قدرت‌نمایی می‌کنند.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/