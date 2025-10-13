۱۰ قطار سریع السیر در جهان + اینفوگرافیک
با وجود توانایی فنی بیشتر بسیاری از قطارها، سرعت عملیاتی آنها اغلب به دلایل اقتصادی و ایمنی محدود شده است. رقابت در دنیای قطارهای سریعالسیر نماد پیشرفت مهندسی و توسعه پایدار حملونقل جهانی است.
در عصر سرعت، رقابت برای ساخت سریعترین قطارهای جهان همچنان ادامه دارد. امروزه، کشوری مانند چین با قطار Shanghai Maglev با سرعت خیرهکننده ۴۶۰ کیلومتر بر ساعت، رکورد دار سریعترین سرویس عملیاتی است. اروپا نیز با قطارهایی چون DB ICE آلمان و SCNF TGV فرانسه، سهم عمدهای در توسعه ریلی دارد و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و حتی مراکش نیز در این عرصه قدرتنمایی میکنند.