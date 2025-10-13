۲۱ مهر در تقویم ایرانی روز خوشنویسی است
۲۱ مهر در تقویم ایرانی به عنوان «روز ملی خوشنویسی» شناخته میشود؛ روزی برای پاسداشت یکی از اصیلترین و زیباترین هنرهای ایرانی که ریشه در فرهنگ، دین، ادب و زیباییشناسی این سرزمین دارد.
این روز نهتنها یادآور تاریخچهای غنی از خطوط نستعلیق، شکسته، ثلث و نسخ است، بلکه فرصتی برای تجلیل از استادان، هنرجویان و عاشقان هنر نوشتن زیباست.
منشأ و تاریخچه روز خوشنویسی
۲۱ مهرماه به پیشنهاد انجمن خوشنویسان ایران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان روز ملی خوشنویسی ثبت شد.
این روز به یاد مرحوم دکتر بیانی انتخاب شده است؛ کسی که در سال ۱۳۲۹ نخستین کلاسهای آموزش خوشنویسی را پایهگذاری کرد و زمینهساز تأسیس انجمن خوشنویسان ایران شد.
از ۲۱ تا ۲۷ مهر نیز به عنوان هفته خوشنویسی شناخته میشود که در آن برنامههای فرهنگی، نمایشگاهها، نشستها و مراسم تجلیل برگزار میگردد.
جایگاه خوشنویسی در فرهنگ ایرانی
خوشنویسی در ایران، فراتر از یک هنر بصری، بیانگر روح، عرفان و ادب است.
خط نستعلیق، که به عنوان «عروس خطوط اسلامی» شناخته میشود، در ایران به اوج زیبایی و ظرافت رسید.
آثار خوشنویسی در قرآننگاری، دیوانهای شعر، کتیبههای معماری و نسخههای خطی، نماد پیوند هنر و معنویت هستند.