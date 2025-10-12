خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱۵ دلار از دستمزد کارگر ایرانی گم شد

۱۱۵ دلار از دستمزد کارگر ایرانی گم شد
کد خبر : 1698774
لینک کوتاه کپی شد.

حداقل دستمزد در ایران طی یک دهه ۱۱۵ دلار کاهش یافته است.

حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بوده است که با توجه به قیمت دلار در آن زمان با ۲۰۵ دلار برابری می‌کرد.

 بر این اساس قیمت هر دلار در مهرماه سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۴۷۰ دلار بوده است.

در حال حاضر هر چند ارزش ریالی حداقل دستمزد ۱۳۴۵ درصد افزایش یافته است اما قیاس آن با قیمت دلار نشان می‌دهد حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و سیصد هزار تومانی تنها کفاف خرید ۹۰ دلار را می‌دهد . ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های دستمزد را در میان کشورهای همسایه دارد. به این ترتیب حداقل دستمزد بر مبنای دلار کاهشی ۱۲۷ درصدی را شاهد است.

 قیمت هر دلار در بازار چیزی در حدود ۱۱۳ هزار تومان است. این نرخ البته تا ۱۱۸ هزار تومان نیز پیش رفته است.

 اینفوگرافی زیر قیاس قدرت خرید دلار با حداقل دستمزد را در حال حاضر و ده سال قبل نشان می‌دهد.

۱۱۵ دلار از دستمزد کارگر ایرانی گم شد

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ