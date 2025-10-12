۱۱۵ دلار از دستمزد کارگر ایرانی گم شد

حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بوده است که با توجه به قیمت دلار در آن زمان با ۲۰۵ دلار برابری می‌کرد.

بر این اساس قیمت هر دلار در مهرماه سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۴۷۰ دلار بوده است.

در حال حاضر هر چند ارزش ریالی حداقل دستمزد ۱۳۴۵ درصد افزایش یافته است اما قیاس آن با قیمت دلار نشان می‌دهد حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و سیصد هزار تومانی تنها کفاف خرید ۹۰ دلار را می‌دهد . ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های دستمزد را در میان کشورهای همسایه دارد. به این ترتیب حداقل دستمزد بر مبنای دلار کاهشی ۱۲۷ درصدی را شاهد است.

قیمت هر دلار در بازار چیزی در حدود ۱۱۳ هزار تومان است. این نرخ البته تا ۱۱۸ هزار تومان نیز پیش رفته است.

اینفوگرافی زیر قیاس قدرت خرید دلار با حداقل دستمزد را در حال حاضر و ده سال قبل نشان می‌دهد.

