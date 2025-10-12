خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ شرکت برتر غیر آمریکایی از لحاظ ارزش بازار + اینفوگرافیک

۱۰ شرکت برتر غیر آمریکایی از لحاظ ارزش بازار + اینفوگرافیک
کد خبر : 1698735
لینک کوتاه کپی شد.

در سال ۲۰۲۵، فهرست ارزشمندترین شرکت‌های غیرآمریکایی جهان نشان‌دهنده پراکندگی و قدرت صنایع مختلف در سراسر جهان است.

آرامکو از عربستان سعودی در حوزه نفت و گاز با ۱.۵۱۴ تریلیون دلار، جایگاه نخست را دارد. TSMC تایوان و ASML هلند از بخش نیمه‌هادی و تولید تراشه، تأثیر زیادی در زنجیره تأمین فناوری‌های نوین دارند. در چین، تنسنت غول فناوری و اینترنت، علی‌بابا در تجارت الکترونیک و بانک‌های ICBC و بانک کشاورزی چین از بخش مالی و بانکی حضور دارند. سامسونگ کره جنوبی در حوزه سخت‌افزار و لوازم الکترونیکی، SAP آلمان در نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، و LVMH فرانسه در صنعت کالاهای لوکس و مد، نماینده‌های اروپای مدرن محسوب می‌شوند.

۱۰ شرکت برتر غیر آمریکایی از لحاظ ارزش بازار + اینفوگرافیک

منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ