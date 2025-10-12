۱۰ شرکت برتر غیر آمریکایی از لحاظ ارزش بازار + اینفوگرافیک
در سال ۲۰۲۵، فهرست ارزشمندترین شرکتهای غیرآمریکایی جهان نشاندهنده پراکندگی و قدرت صنایع مختلف در سراسر جهان است.
آرامکو از عربستان سعودی در حوزه نفت و گاز با ۱.۵۱۴ تریلیون دلار، جایگاه نخست را دارد. TSMC تایوان و ASML هلند از بخش نیمههادی و تولید تراشه، تأثیر زیادی در زنجیره تأمین فناوریهای نوین دارند. در چین، تنسنت غول فناوری و اینترنت، علیبابا در تجارت الکترونیک و بانکهای ICBC و بانک کشاورزی چین از بخش مالی و بانکی حضور دارند. سامسونگ کره جنوبی در حوزه سختافزار و لوازم الکترونیکی، SAP آلمان در نرمافزار و فناوری اطلاعات، و LVMH فرانسه در صنعت کالاهای لوکس و مد، نمایندههای اروپای مدرن محسوب میشوند.