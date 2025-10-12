خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۰ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۰ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

725,330

دلار (بازار آزاد)

1,113,400

یورو (صرافی بانک ملی)

842,374

یورو (بازار آزاد)

1,310,500

درهم امارات

306,950

پوند انگلیس

1,504,500

لیر ترکیه

26,900

فرانک سوئیس

1,408,900

یوان چین

158,000

ین ژاپن

745,590

وون کره جنوبی

790

دلار کانادا

805,000

دلار استرالیا

728,900

دلار نیوزیلند

644,200

دلار سنگاپور

870,800

روپیه هند

12,710

روپیه پاکستان

4,011

دینار عراق

860

پوند سوریه

86

افغانی

16,950

کرون دانمارک

175,400

کرون سوئد

118,800

کرون نروژ

111,600

ریال عربستان

300,840

ریال قطر

309,700

ریال عمان

2,927,100

دینار کویت

3,682,800

دینار بحرین

2,989,300

رینگیت مالزی

266,900

بات تایلند

34,370

دلار هنگ کنگ

144,800

روبل روسیه

13,810

منات آذربایجان

664,900

درام ارمنستان

3,170

لاری گرجستان

415,500

سوم قرقیزستان

12,890

سامانی تاجیکستان

123,600

منات ترکمنستان

322,400
