توهین به مقدسات شیعه در زینبیه دمشق
منابع محلی سوریه خبر دادند که منطقه زینبیه دمشق به‌تازگی شاهد تنشی فرقه‌ای بوده و گروهی با سر دادن شعارهای تحریک‌آمیز علیه شیعیان، مغازه‌ها را تخریب کرده و شهروندان را تهدید کرده‌اند.

 دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه گزارش داد که در نیمه‌شب گذشته، گروهی از مناطق «البحدلیة» و «الذینابیة» به خیابان‌های محله سیده زینب دمشق آمدند و اقدام به فریاد زدن شعارهای فرقه‌ای علیه شیعیان کردند.

بر اساس این گزارش، این شعارها شامل توهین به شخصیت‌های دینی شیعه و هتاکی‌هایی مانند «شیعیان بیرون بروید» و «سرتان را می‌بریم» بودند.این افراد علاوه بر فریاد زدن شعارها، برخی مغازه‌ها را تخریب و با موتور سیکلت در خیابان‌ها گردش کرده و مردم را تهدید کردند.

بر اساس این گزارش، این تنش‌ها و مزاحمت‌ها سرانجام با مداخله نیروهای امنیتی مهار شد.استان‌های مختلف سوریه، به‌ویژه مناطقی که اقلیت‌های دینی در آنجا سکونت دارند، در ماه‌های گذشته شاهد وضعیت مشابهی بوده‌اند.

پس از قدرت یافتن «ابو محمد الجولانی» سرکرده سابق گروه «هیئت تحریر الشام» در سوریه، تنش‌های فرقه‌ای در این کشور شدت گرفته است.

حمله به کلیساها، مقبره‌ شخصیت‌های دینی علویان و اهانت به بزرگان دینی دروزی‌ها از جمله مواردی بوده که به تشدید درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور دامن زده است.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
