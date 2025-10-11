تعطیلی دولت آمریکا، نظامیان را به صف غذا کشاند!/فیلم

بیش از یک هفته از تعطیلی دولت آمریکا به دلیل اختلافات حزبی می‌گذرد و شمار زیادی از کارمندان دولتی، از جمله نظامیان آمریکایی، در این مدت حقوقی دریافت نکرده‌اند. همین امر نظامیان را مجبور کرده تا برای دریافت غذا به مراکز توزیع مواد غذایی مراجعه کرده و در مقابل این مراکز صف ببندند.

در نیمه‌شب اول اکتبر (۹ مهرماه)، دولت فدرال به دلیل اختلافات سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره تعطیل شد. این اختلافات همچنان ادامه دارد. دموکرات‌ها خواهان تضمین‌هایی در مورد یارانه‌های بیمه درمانی هستند و جمهوری‌خواهان و کاخ سفید، دموکرات‌ها را متهم کرده‌اند که با خواسته‌های خود مهاجرت غیرقانونی را تشویق می‌کنند.ادامه این تعطیلی می‌تواند به پرداخت‌نشدن حقوق معوقه ۷۵ هزار کارمند فدرال منجر شود.

این تعطیلی بر بخش‌های مختلفی از زندگی روزمره مردم آمریکا تأثیر گذاشته و نظامیان این کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند. رسانه‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که اعضای ارتش و خانواده‌های آن‌ها نیز «قربانی بی‌عملی سیاستمداران» شده‌اند.

نظامیان آمریکایی در چنان تنگنایی قرار گرفته‌اند که انجمن خدمات نیروهای مسلح (Armed Services YMCA) از آن‌ها خواسته تا از برنامه‌های حمایتی و غذایی کوتاه‌مدت برای کاهش فشار مالی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها استفاده کنند. این انجمن در سال ۱۸۶۱ و در زمان جنگ داخلی آمریکا برای کمک به سربازان بیمار و زخمی تأسیس شده بود.

منبع فارس

