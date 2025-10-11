کارخانه مهمات ارتش آمریکا با خاک یکسان شد/فیلم
یک کارخانه تامینکننده مواد منفجره و مهمات برای ارتش آمریکا در ایالت تنسی منفجر شد و مقامات میگویند که در حال بررسی حادثه هستند.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، در نتیجه انفجار این کارخانه ۱۸ نفر مفقود شدند و احتمال مرگ آنها میرود.به روایت مقامهای محلی، کارخانه تولید مواد منفجره شرکت «اکیوریت انرجتیک سیستمس» (Accurate Energetic Systems) در نزدیکی یک روستا بود و در نتیجه این انفجار با خاک یکسان شده است.کلانتر شهرستان هامفریز کریس دیویس، گفت که این کارخانه مواد منفجره را برای ارتش تأمین میکند و انفجار در آن باعث پرت شدن شدن بقایای کارخانه در حداقل ۸۰۰ متری شد و ساکنان بیش از ۲۴ کیلومتر دورتر هم انفجار را حس کردند.فیلمهای منتشر شده از کارخانه، یک تپه در حال سوختن و دودآلود را نشان میدهد که از آن فلزهای از بین رفته، بدنههای سوخته خودروها و انبوهی از آوار بر جای مانده است.
دیویس گفت که در نتیجه انفجار در کارخانه تولید مواد منفجره در ایالت تنسی کشته داشته اما از ذکر تعداد کشتهها خودداری کرد و فقط گفت، ۱۸ نفر مفقود شدهاند.کلانتر هامفریز افزود: «آنچه اکنون نیاز داریم این است که همه گرد هم بیایند و درک کنند که افراد زیادی را از دست دادهایم.»طبق اطلاعات وبسایت «اکیوریت انرجتیک سیستمس»، این شرکت در تپههای جنگلی منطقه باکسنورت ایالت تنسی مواد منفجره و مهمات فرآوری میکند. رسانههای آمریکایی میگویند که هنوز مشخص نیست که چند نفر در این کارخانه کار میکنند یا چند نفر هنگام وقوع انفجار آنجا بودهاند.
مقامهای آمریکا خبر دادند که تحقیقات برای اینکه مشخص شود چه اتفاقی در کارخانه افتاده، ادامه دارد و آنها هنوز نمیتوانند بگویند چه چیزی باعث انفجار شده است.طبق اطلاعات موجود، این شرکت عمده قراردادهایش با ارتش و نیروی دریایی آمریکا برای ارائه انواع مهمات و مواد منفجره بوده و محصولاتی از قبیل مواد منفجره فلهای، مینهای زمینی و مواد منفجره کوچک تولید میکند.فرماندار تنسی بیل لی، اعلام کرد که از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و از مردم این ایالت خواست تا برای خانوادههای آسیبدیده دعا کنند.