تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

یکشنبه – ۲۰ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۱۹

الاحد – ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۱۲

Sunday – 2025 October 12

عمده برنامه‌های این روز شامل شب شعر، گل افشانی آرامگاه حافظ، نمایش و رونمایی از دیوان‌های شعر حافظ و غیره می‌باشد.

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری برابر با ۷۰۶ – ۷۶۹ هجری شمسی)، شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است.

بیش‌تر شعرهای حافظ غزل هستند که به‌ غزلیات حافظ شهرت دارند.

گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است.

او از مهم‌ترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود.

