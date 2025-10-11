تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ میباشد که در این روز جشنها و برنامههای متنوعی در شیراز و سایر نقاط جهان برگزار میشود.
تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
یکشنبه – ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۴/۱۹
الاحد – ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۱۰-۱۲
Sunday – 2025 October 12
عمده برنامههای این روز شامل شب شعر، گل افشانی آرامگاه حافظ، نمایش و رونمایی از دیوانهای شعر حافظ و غیره میباشد.
خواجه شمسالدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری برابر با ۷۰۶ – ۷۶۹ هجری شمسی)، شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است.
بیشتر شعرهای حافظ غزل هستند که به غزلیات حافظ شهرت دارند.
گرایش حافظ به شیوهٔ سخنپردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است.
او از مهمترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته میشود.