تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ می‌باشد که در این روز جشن‌ها و برنامه‌های متنوعی در شیراز و سایر نقاط جهان برگزار می‌شود.

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

یکشنبه – ۲۰ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۱۹

الاحد – ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۱۲

Sunday – 2025 October 12

 

عمده برنامه‌های این روز شامل شب شعر، گل افشانی آرامگاه حافظ، نمایش و رونمایی از دیوان‌های شعر حافظ و غیره می‌باشد.

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری برابر با ۷۰۶ – ۷۶۹ هجری شمسی)، شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است.

بیش‌تر شعرهای حافظ غزل هستند که به‌ غزلیات حافظ شهرت دارند.

گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است.

او از مهم‌ترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود.

