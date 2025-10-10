یافته‌های جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایین‌تر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمت‌گذاری در پایتخت را برهم زده است.

بازار اجاره مسکن تهران در پاییز ۱۴۰۴ همچنان ملتهب و غیرقابل پیش‌بینی است. گزارش میدانی از قیمت‌ رهن کامل آپارتمان‌های نوساز و کوچک‌متراژ (بین ۶۰ تا ۶۵ متر) نشان می‌دهد که شکاف قیمت بین مناطق مختلف به اوج خود رسیده و مستاجران برای یافتن سرپناهی مناسب با چالش‌های جدی روبرو هستند.در حال حاضر، هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی مشابه در شمال تهران (۱.۶ میلیارد تومان) نسبت به جنوب شهر (۷۰۰ میلیون تومان)، بیش از ۱۳۰ درصد گران‌تر است.مقایسه مناطق؛ منطق قیمت‌ها کجاست؟تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که یک قانون نانوشته بر بازار حاکم است: هرچه به سمت شمال و غرب پایتخت حرکت کنیم، قیمت‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در حالی که رهن کامل در محلاتی مانند سهروردی و پونک به ۱.۶ میلیارد تومان می‌رسد، این رقم در جنت‌آباد ۱.۳۵ میلیارد تومان و در تهرانپارس حدود ۸۸۰ میلیون تومان است.

اما نکته شگفت‌انگیز، مقایسه این ارقام با قیمت‌های ثبت شده در جنوب تهران، به ویژه شهرری است. در حالی که انتظار می‌رود مناطقی مانند شهرری به دلیل فاصله از مرکز شهر، امکانات رفاهی محدودتر و مهم‌تر از همه، آلودگی هوای بیشتر، قیمت‌های به مراتب پایین‌تری داشته باشند، مشاهدات میدانی خلاف این را ثابت می‌کند. بر اساس گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مناطق جنوبی پایتخت در بسیاری از روزهای سال با آلودگی بالاتری نسبت به سایر نقاط مواجه هستند. با این وجود، رهن کامل یک واحد ۶۵ متری نوساز در خیابان عسگری اردستانی شهرری به ۹۸۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم نه تنها از محله‌ای در شرق تهران مانند تهرانپارس (۸۸۰ میلیون) بالاتر است، بلکه با مناطقی در مرکز شهر مانند جیحون و خواجه نظام (۸۵۰ میلیون) نیز رقابت می‌کند.این عدم تناسب میان قیمت و کیفیت زندگی، نشان‌دهنده فشار تقاضا و سرریز جمعیت مستاجر به سمت مناطق جنوبی و حاشیه‌ای است که به موجران این مناطق اجازه داده قیمت‌ها را بدون توجه به زیرساخت‌های موجود افزایش دهند. در واقع، گرانی افسارگسیخته در شمال و مرکز، به رشد نامتعارف قیمت در جنوب شهر دامن زده است.

جدول مقایسه‌ای رهن کامل آپارتمان‌های ۶۰ تا ۶۵ متری (پاییز ۱۴۰۴)

بازار اجاره تهران نیازمند نظارت دقیق و اجرای سیاست‌های کنترل‌کننده است. وقتی قیمت رهن در منطقه‌ای با زیرساخت ضعیف‌تر و هوای آلوده‌تر با مناطق برخوردارتر برابری می‌کند، این زنگ خطری است که نشان می‌دهد بازار از منطق عرضه و تقاضای سالم خارج شده و فشار حداکثری بر دوش قشر مستاجر قرار گرفته است.

