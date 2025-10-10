خبرگزاری کار ایران
۱۰ اکتبر روز جهانی سلامت روان است

روز جهانی سلامت روان هر سال در ۱۰ اکتبر برگزار می‌شود تا آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت روان افزایش یابد، انگ اجتماعی مرتبط با بیماری‌های روانی کاهش یابد، و حمایت از خدمات روان‌درمانی و پیشگیری تقویت شود. این روز از سال ۱۹۹۲ توسط فدراسیون جهانی سلامت روان پایه‌گذاری شده است.

چرا سلامت روان مهم است؟

سلامت روان فقط به نبود بیماری روانی محدود نمی‌شود؛ بلکه به توانایی فرد در مدیریت استرس، حفظ روابط سالم، تصمیم‌گیری مؤثر و مشارکت فعال در جامعه مربوط است. در دنیای پرتنش امروز، سلامت روانی به اندازه سلامت جسمی حیاتی است.

عوامل مؤثر بر سلامت روان:

شرایط اقتصادی و اجتماعی

تجربیات دوران کودکی

ژنتیک و سابقه خانوادگی

سبک زندگی، خواب، تغذیه و ورزش

دسترسی به خدمات روان‌درمانی

اهداف روز جهانی سلامت روان

افزایش آگاهی عمومی درباره اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب، اختلال دوقطبی و PTSD

کاهش استیگما (انگ اجتماعی) که مانع از دریافت کمک توسط افراد می‌شود

تقویت خدمات درمانی و مشاوره‌ای در سطح جهانی

ایجاد فضای گفت‌وگو و همدلی در خانواده‌ها، مدارس و محیط‌های کاری

موضوعات سال‌های گذشته

هر سال، این روز با یک موضوع خاص برگزار می‌شود. برخی از موضوعات مهم عبارت‌اند از:

۲۰۱۹: پیشگیری از خودکشی

۲۰۱۸: جوانان و سلامت روان در دنیای متغیر

۲۰۱۷: سلامت روان در محیط کار

۲۰۱۵: کرامت انسانی در سلامت روان

نقل قول الهام‌بخش

«سلامت روان چیزی نیست که فقط در بحران‌ها به آن فکر کنیم؛ باید هر روز مراقبش باشیم.»

