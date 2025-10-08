فیش حقوقی کارمند یک بانک جلب توجه کرد/عکس
فیش حقوقی عجیب کارمند یکی از بانکهای کشور خبرساز شد.
عکسی از فیش حقوقی یک کارمند بانک در ایلام منتشر شده که نکته قابل توجه آن، علاوه بر ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا، شامل ۴.۵ میلیارد تومان وام با قسط ماهانه ۱۴ میلیون تومان است. همچنین یکی دیگر از وامهای او ۱.۵ میلیارد تومان با قسط ماهانه ۲ میلیون تومان است، بهگونهای که مدت بازپرداخت آن بیش از ۶۰ سال میشود.
این رقم نشان میدهد که اگر همین مبلغ وام در یک صندوق سرمایهگذاری قرار گیرد، ماهانه حدود ۱۱۵ میلیون تومان سود نصیب فرد میشود.
