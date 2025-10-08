خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیش حقوقی کارمند یک بانک جلب توجه کرد/عکس

فیش حقوقی کارمند یک بانک جلب توجه کرد/عکس
کد خبر : 1697424
لینک کوتاه کپی شد.

فیش حقوقی عجیب کارمند یکی از بانک‌های کشور خبرساز شد.

عکسی از فیش حقوقی یک کارمند بانک در ایلام منتشر شده که نکته قابل توجه آن، علاوه بر ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا، شامل ۴.۵ میلیارد تومان وام با قسط ماهانه ۱۴ میلیون تومان است. همچنین یکی دیگر از وام‌های او ۱.۵ میلیارد تومان با قسط ماهانه ۲ میلیون تومان است، به‌گونه‌ای که مدت بازپرداخت آن بیش از ۶۰ سال می‌شود.

این رقم نشان می‌دهد که اگر همین مبلغ وام در یک صندوق سرمایه‌گذاری قرار گیرد، ماهانه حدود ۱۱۵ میلیون تومان سود نصیب فرد می‌شود.

فیش حقوقی کارمند یک بانک جلب توجه کرد/عکس

 

 

 

  •  

بهترین مراکز سونوگرافی شمال تهران

 

منبع برترین ها
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ