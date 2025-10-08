برای استفاده از ابزار ترجمه، کافی است کاربر انگشت خود را روی یک پیام نگه دارد، سپس گزینه «More…» را انتخاب کرده و در منوی بازشده به‌دنبال «Translate» بگردد. در اولین استفاده، باید زبان مبدأ و مقصد تعیین و بسته زبانی موردنیاز دانلود شود. پس از دانلود، امکان ترجمه آفلاین نیز وجود دارد. کاربران می‌توانند بسته‌های زبانی را از مسیر Settings > Translate > Downloaded Languages مدیریت یا حذف کنند.

انتهای پیام/