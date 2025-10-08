واتساپ آیفون به قابلیت ترجمه با پشتیبانی از ٢١ زبان مجهز شد
برای استفاده از ابزار ترجمه، کافی است کاربر انگشت خود را روی یک پیام نگه دارد، سپس گزینه «More…» را انتخاب کرده و در منوی بازشده بهدنبال «Translate» بگردد. در اولین استفاده، باید زبان مبدأ و مقصد تعیین و بسته زبانی موردنیاز دانلود شود. پس از دانلود، امکان ترجمه آفلاین نیز وجود دارد. کاربران میتوانند بستههای زبانی را از مسیر Settings > Translate > Downloaded Languages مدیریت یا حذف کنند.