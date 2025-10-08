نیمی از زایمانها سزارین است/ زنان ایرانی حق دارند که تن به زایمان طبیعی ندهند
درحالیکه برخی کشورهای توسعهیافته آمار سزارین را به زیر ۱۰ درصد رساندهاند و هر سال قدمهای بلندتری به سمت زایمانهای طبیعی بدون درد برمیدارند، در کشور ما آمار زایمانهای سزارین حدود 55درصد گزارش شده است.
اما چرا آمار سزارین در کشور ما اینقدر بالاست؟ مهمترین دلیلی که کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت برای بیمیلی زنان باردار مطرح میکنند نبود امکانات زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستانهاست.
دکتر اعظم موسوی، جراح و متخصص زنان و زایمان میگوید: در کشورهای دیگر زایمانهای متنوعی مثل زایمان در آب، با هیپنوتیزم یا زایمان فیزیولوژیک بهصورت گسترده در دسترس زنان است و اتاقهای آرامش هم برای زایمان وجود دارد، اما در ایران این خدمات تنها بهصورت محدود و پراکنده در چند بیمارستان ارائه میشود.
این موضوع مورد تأکید مادران باردار نیز است. خیلی از مادران باردار معتقدند در بیمارستانهای دولتی ایران نهتنها اتاق آرامشی برای زنان باردار در کار نیست، بلکهگاهی کادر درمان اتاق عمل بسیار بداخلاق و بدرفتارند و همین مسئله تأثیر زیادی در ترس زنان از زایمان طبیعی دارد.
یکی دیگر از دلایل کمتر دیدهشده اما بسیار مؤثر در ترس زنان ایرانی از زایمان طبیعی، نقل تجربههای منفی از اطرافیان و نزدیکان است. این مسئله در غیاب آموزش علمی و آگاهیرسانی دقیق باعث شکلگیری تصویر ذهنی غلط و ترسناک از زایمان طبیعی در ذهن زنان میشود.
تولد در تاریخهای لاکچری
بهگفته کارشناسان، غیر از بیمیلی زنان ایرانی به انجام زایمان طبیعی توصیه و تأکید خود پزشکان هم به افزایش آمار سزارین دامن زده است. سود مالی سزارین و زمان قابل برنامهریزی آن باعث میشود که در بسیاری از موارد به توصیه پزشک، سزارین برای زایمان انتخاب شود که اغلب ضرورتی هم ندارد.
علاوه بر این، چند سالی است که زایمان در تاریخهای لاکچری رایج و مد شده و خیلی از والدین اصرار دارند فرزند خود را در تاریخهای رند سال مثل 04/04/04، 04/05/06و... به دنیا بیاورند و این کار جز با سزارین امکانپذیر نیست.
لگن زنان ایرانی کوچکتر است
دلیل دیگر بیمیلی زنان ایرانی به زایمان طبیعی که کمتر به آن پرداخته میشود تفاوت آناتومی لگن زنان ایرانی با زنان دیگر کشورهاست. دکتر موسوی در اینباره میگوید: برخی زنان مثل زنان افغان از نظر ساختار بدنی اصطلاحا خوشزا هستند اما در زنان ایرانی نهتنها فیزیولوژی متفاوتی وجود دارد، بلکه کمتحرکی و افزایش وزن در دوران بارداری هم بر سختی زایمان طبیعی تأثیرگذار است. این متخصص زنان در ادامه میگوید: آگاهی دادن مستمر به زنان باردار و دوری از اجبار نقش مهمی در افزایش آمار زایمان طبیعی دارد.