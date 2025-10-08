قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۶ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
113,085,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
11,577,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
150,779,000
|
طلای دست دوم
|
11,577,210
|
آبشده کمتر از کیلو
|
489,930,000
|
مثقال طلا
|
489,820,000
|
انس طلا
|
4,033.87
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,181,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,120,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
625,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
355,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
173,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,118,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
555,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
84,150,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,950,000
|
حباب نیم سکه
|
76,190,000
|
حباب ربع سکه
|
72,570,000
|
حباب سکه گرمی
|
38,940,000